Kocaeli'den gittiler Amerika’da dünya ikincisi oldular  

Mimar Sinan Üniversitesi Heykel bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Bülent Çınar, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve Öğretim görevlisi Tayfun Konak’dan oluşan Heykel Ekibi, her yıl binlerce sanatseverin ilgiyle takip ettiği şampiyonada ülkemizi ve Kocaeli Üniversitesi'ni başarıyla temsil ettiler.

Konak, Türk takımı olarak bu sene ABD, Ekvator, Fransa, Finlandiya, Galler, Kanada ve Meksika'dan gelen ekiplerle yarıştıklarını anlattı. Sanatçı, geçen yıl "Organik Küpler (Organic Cubes)" isimli eserle yarışmadan 3. lük ödülü aldıklarını aktararak, Bu yıl “Çatlak (Crack)” ismini verdikleri, bir tomurcuğun yeri çatlatarak çıkmasını referans alarak onu görselleştiren soyut bir kompozisyon oluşturduklarını ve 2.lik ödülü aldıklarını ifade etti.