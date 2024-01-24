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Kocaeli’deki geri dönüşüm firması çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Yaylacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki geri dönüşüm firması çok sayıda personel alacak! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Yaylacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tanrıkulu Geri Dönüşüm firması bünyesinde istihdam etmek üzere 15 personel alacak. 1 yıl süreyle cinsiyet fark etmeksizin 20-60 yaş aralığında en az ilkokul en yüksek lisans mezunu olması şartıyla 10 geri dönüşüm işçisi alacak. 2 yıl süreyle ise 20-60 yaş aralığında en az ilkokul en yüksek lisans mezunu olması şartıyla 5 genel alan temizleme görevlisi (erkek) istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# personel

24 Oca 2024 - 10:07 - Gündem

Muhabirler :  Aygün Baş ,  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmi̇tli̇ - başiskele kullarda nefes alınmıyor kokudan yasin özlü bu fabrikayı yuvacık merkeze kur.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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