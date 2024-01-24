Kocaeli’deki geri dönüşüm firması çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Yaylacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tanrıkulu Geri Dönüşüm firması bünyesinde istihdam etmek üzere 15 personel alacak. 1 yıl süreyle cinsiyet fark etmeksizin 20-60 yaş aralığında en az ilkokul en yüksek lisans mezunu olması şartıyla 10 geri dönüşüm işçisi alacak. 2 yıl süreyle ise 20-60 yaş aralığında en az ilkokul en yüksek lisans mezunu olması şartıyla 5 genel alan temizleme görevlisi (erkek) istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.