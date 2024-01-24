Kök aylıklar değişti: Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik önemli bir maaş zammı açıklaması yaptı. Ocak ayı için planlanan zam oranı, yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak.

OCAK AYI MAAŞLARI EŞİTLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce duyurduğu yüzde 37.57'lik zam oranına ilave olarak, refah payı eklendi ve bu oran yüzde 42.6'ya yükseldi. Sonrasında yapılan ek zamla birlikte, Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e ulaştı. Bu değişiklik, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı maaşlarını eşitlemiş oldu.

Bakan Işıkhan'ın ifadelerine göre, 2024 yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan edildi ve bu çerçevede, emeklilere yönelik çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel müjdeler sunulacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu yıl için belirlenen artış oranı yüzde 49.25 olarak duyuruldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Ek zamların ne zaman yatacağına dair de bilgi verildi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan ek zam teklifinin ardından, refah payı 11.68 puana yükseltilecek ve bu düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacak.

Zam farklarının hesaplanması ve ödemelerin yapılması, milyonlarca emekli vatandaş için önemli bir mali destek anlamına geliyor. Bu zam ile birlikte, emeklilerin aylık gelirlerinde gözle görülür bir artış olacak ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanacak.

MAAŞLARA GÖRE KÖK AYLIKLAR NE OLDU?



1.ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

Ek zam farkı: 876,00

2.ARALIK MAAŞI: 7.600,00



Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00

Ek zam farkı: 887,68

3.ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

Ek zam farkı: 899,36

4.ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

Ek zam farkı: 911,04

5.ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75

Ek zam farkı: 922,72

6.ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

Ek zam farkı: 934,40

7.ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

Ek zam farkı: 946,08

8.ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

Ek zam farkı: 957,76

9.ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

Ek zam farkı: 969,44

10.ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

Ek zam farkı: 981,12

11.ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

Ek zam farkı: 992,80

12.ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

Ek zam farkı: 1.004,48

13.ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

Ek zam farkı: 1.016,16

14.ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00

Ek zam farkı: 1.027,84

15.ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

Ek zam farkı: 1.039,52

16.ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

Ek zam farkı: 1.051,20

17.ARALIK MAAŞI: 9.050,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13

Ek zam farkı: 1.057,04

18.ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75

Ek zam farkı: 1.062,88

19.ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00

Ek zam farkı: 1.074,56

20.ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25

Ek zam farkı: 1.086,24

21.ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50

Ek zam farkı: 1.097,92

22.ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

Ek zam farkı: 1.109,60

23.ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00

Ek zam farkı: 1.121,28

24.ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25

Ek zam farkı: 1.132,96

25.ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50

Ek zam farkı: 1.144,64

26.ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75

Ek zam farkı: 1.156,32

27.ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

Ek zam farkı: 1.168,00

28.ARALIK MAAŞI: 10.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25

Ek zam farkı: 1.179,68

29.ARALIK MAAŞI: 10.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50

Ek zam farkı: 1.191,36

30.ARALIK MAAŞI: 10.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75

Ek zam farkı: 1.203,04

31.ARALIK MAAŞI: 10.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00

Ek zam farkı: 1.214,72

32.ARALIK MAAŞI: 10.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25

Ek zam farkı: 1.226,40

33.ARALIK MAAŞI: 10.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50

Ek zam farkı: 1.238,08

34.ARALIK MAAŞI: 10.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75

Ek zam farkı: 1.249,76

35.ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00

Ek zam farkı: 1.261,44

36.ARALIK MAAŞI: 10.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25

Ek zam farkı: 1.273,12

37.ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50

Ek zam farkı: 1.284,80

38.ARALIK MAAŞI: 11.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75

Ek zam farkı: 1.296,48

39.ARALIK MAAŞI: 11.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00

Ek zam farkı: 1.308,16

40.ARALIK MAAŞI: 11.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25

Ek zam farkı: 1.319,84

41.ARALIK MAAŞI: 11.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50

Ek zam farkı: 1.331,52

42.ARALIK MAAŞI: 11.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75

Ek zam farkı: 1.343,20

43.ARALIK MAAŞI: 11.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00

Ek zam farkı: 1.354,88

44.ARALIK MAAŞI: 11.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25

Ek zam farkı: 1.366,56

45.ARALIK MAAŞI: 11.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50

Ek zam farkı: 1.378,24

46.ARALIK MAAŞI: 11.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75

Ek zam farkı: 1.389,92

47.ARALIK MAAŞI: 12.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00

Ek zam farkı: 1.401,60

48.ARALIK MAAŞI: 12.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25

Ek zam farkı: 1.413,28

49.ARALIK MAAŞI: 12.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50

Ek zam farkı: 1.424,96

50.ARALIK MAAŞI: 12.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00

Ek zam farkı: 1.448,32

51.ARALIK MAAŞI: 12.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25

Ek zam farkı: 1.460,00

52.ARALIK MAAŞI: 12.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50

Ek zam farkı: 1.471,68

53.ARALIK MAAŞI: 12.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75

Ek zam farkı: 1.483,36

54.ARALIK MAAŞI: 12.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00

Ek zam farkı: 1.495,04

55.ARALIK MAAŞI: 12.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25

Ek zam farkı: 1.506,72

56.ARALIK MAAŞI: 13.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50

Ek zam farkı: 1.518,40

57.ARALIK MAAŞI: 14.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00

Ek zam farkı: 1.635,20

58.ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50

Ek zam farkı: 1.752,00

59.ARALIK MAAŞI: 16.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00

Ek zam farkı: 1.868,80

60.ARALIK MAAŞI: 17.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50

Ek zam farkı: 1.985,60

61.ARALIK MAAŞI: 18.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00

Ek zam farkı: 2.102,40

62.ARALIK MAAŞI: 19.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50

Ek zam farkı: 2.219,20

63.ARALIK MAAŞI: 20.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00

Ek zam farkı: 2.336,00

Kaynak: karar