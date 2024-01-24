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Şangay açıklarında çıkan çatışmada gemi battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli geminin çatışma sonucunda battığı duyuruldu. Çatışmanın nedenine dair henüz bir bilgi verilmezken, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin tahliye edildiği kaydedildi.

Şangay açıklarında çıkan çatışmada gemi battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi mask

Çin'in Şangay kentinde bulunan Marshall bayraklı Omega isimli gemi çatışma sonucunda battı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından açıklamayı duyururken, 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığını kaydetti.

Müdürlükten yapılan açıklamada geminin üçüncü kaptanı ile iletişim kurulduğu, denizcilerin gemiden tahliyesi Dışişleri kaynakları ve Çin arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi.

ÇATIŞMANIN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Geminin batmasına sebep olan çatışmanın sebebine dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir."

Kaynak: karar

# medya, TÜRK

24 Oca 2024 - 10:18 - Dünya

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