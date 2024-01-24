Başkan Deniz: “Yapılan zam beklentinin altındadır”

Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklamıştı. Gelen tepkilerin üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam saatlerinde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 6 aylık artış oranının yüzde 49,25’e yükselttiğini açıkladı.

Yapılan zammın ardından gazetemize konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz zammın beklentinin altına kaldığını belirterek,

EMEKLİ İHTİYACI OLMASA ZATEN ÇALIŞMAZ

“Açlık sınırının 14 bin 430 lira olduğu bir yerde yapılan zam beklentini altındadır. ENAG’ın araştırmasına göre enflasyon yüzde 164, yaklaşık 2 aydır emekli gündemden düşmüyor. Emekliye zam konusu gündeme gelince yok çalışana verelim yok çalışmayana verelim deniyor. Emekli ihtiyacı olmasa zaten çalışmaz” dedi.

BU ZAM EMEKLİYİ TATMİN ETMEYECEKTİR

Yeni zammın emeklileri tatmin etmeyeceğini söyleyen Başkan Deniz, “Emekli maaşı yetersiz denildi emeklileri ortak bir noktada buluşturalım dendi fakat günümüz koşullarında verilen bu zam ne memura yeterli ne de SKK’li Bağ- Kur’lu emekliye yeterli. 11 bin 900 TL insanca yaşayacak bir maaş değil. Bu zammın emekli vatandaşlarımızı tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. Emekli vatandaşlarımızın yaklaşan yerel seçimlerde tavrını ortaya koyması gerekir” ifadelerini kullandı.