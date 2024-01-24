24 Oca 2024 - 10:35- Ekonomi G:

Başkan Deniz: “Yapılan zam beklentinin altındadır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın yüzde 49,25 çıktığını açıklamasının ardında gazetemize konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz yapılan zammın beklentinin altında kaldığını belirtti.

Aygün Baş
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Başkan Deniz: “Yapılan zam beklentinin altındadır” mask
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Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklamıştı. Gelen tepkilerin üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam saatlerinde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 6 aylık artış oranının yüzde 49,25’e yükselttiğini açıkladı.

Yapılan zammın ardından gazetemize konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz zammın beklentinin altına kaldığını belirterek,

EMEKLİ İHTİYACI OLMASA ZATEN ÇALIŞMAZ

“Açlık sınırının 14 bin 430 lira olduğu bir yerde yapılan zam beklentini altındadır. ENAG’ın araştırmasına göre enflasyon yüzde 164, yaklaşık 2 aydır emekli gündemden düşmüyor. Emekliye zam konusu gündeme gelince yok çalışana verelim yok çalışmayana verelim deniyor. Emekli ihtiyacı olmasa zaten çalışmaz” dedi.

BU ZAM EMEKLİYİ TATMİN ETMEYECEKTİR

Yeni zammın emeklileri tatmin etmeyeceğini söyleyen Başkan Deniz, “Emekli maaşı yetersiz denildi emeklileri ortak bir noktada buluşturalım dendi fakat günümüz koşullarında verilen bu zam ne memura yeterli ne de SKK’li Bağ- Kur’lu emekliye yeterli. 11 bin 900 TL insanca yaşayacak bir maaş değil. Bu zammın emekli vatandaşlarımızı tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. Emekli vatandaşlarımızın yaklaşan yerel seçimlerde tavrını ortaya koyması gerekir” ifadelerini kullandı.

# Zam, yeni, oldu, Memur, Enflasyon, SSK

24 Oca 2024 - 10:35 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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Yorumlar

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02

Serdar - En düşük emekli maaşı 10.000 lira da kaldıktan sonra sen istersen %100 ver bu 30-40.000 alana yarar 10.000 alana yine 10.000 alacak bir şey değişmedi ki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 11:08
01

Ak Parti̇li̇ydi̇k - ISO merak etme biz her gün küfür ediyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 11:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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