24 Oca 2024 - 12:19- Siyaset G:

Gazetemizin AKP İzmit için yaptığı anketten Civelek çıktı!

Gazetemizin sitesinde başlatılan "AKP'nin İzmit Adayı kim olmalı?" anketinde Mahmut Civelek yüzde 65.4 oyla birinci çıktı. Civelek'e en yakın aday ise yüzde 23.8 ile Tutuş oldu. İşte sonuçlar:

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Gazetemizin AKP İzmit için yaptığı anketten Civelek çıktı! mask
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Mahmut Civelek kimdir?
Aslen Trabzonlu. 1969 Kullar doğumlu. İlk ve ortaokulu Kullar’da, liseyi  İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü bitirdi.
Ancak mesleğini icra etmedi, ticarete atıldı. 1994 yılında kurduğu Filiz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Ayrıca Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar  Eğitim ve Yardımlaşma Derneği kurucularından olup uzun süre başkanlığını yaptı. AK Parti’nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi.
2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 10 Şubat 2011 tarihinde Kocaeli İl Başkanlığına atandı. 2015 yılı ocak ayı sonunda bu görevini Şemsettin Ceyhan’a devrederek AK Parti’den milletvekili aday adayı  oldu. 2019 yılı genel seçimlerinde de milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.
# Mahmut Civelek, AKP, Ak Parti, Muharrem Tutuş, oldu, eğitim, aday

24 Oca 2024 - 12:19 - Siyaset

Muhabir  İrem Güler

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Yorumlar

(10)
09

Emre - Size ne Ak Partinin İzmit Belediye Başkan Adayından.İşinize bakın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 14:32
07

körfezli - şaibe neresinde? M.Civelek adam gibi şehirin her anında her yerinde

şaibeli adam başı dik gezebilirmi...!!!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 14:14
06

Partili - İzmiti izmitli kazandırır Sibel gönül nasıl kaybetti mahmut civelekte öyle kaybeder

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 14:13
04

İzmit - Bu adam şaibeli izmit i kaybetmek istiyorsa akparti aday yapsın.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 13:53
03

Paşalı Metin - tabi chp yandaşı olarak en zayıf ADAY civelek tercihiniz demi YEMEZLEEER aday olamaz civelek NOKTA

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 13:35
02

Demir - Kesin öyledir zaten.bırakın boş muhappeti tek aday vardır oda Muharrem tutuş.isterseniz civelek aday olsun ikinci hazimet kaçınılmaz

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 24 Ocak 13:34
01

Uzi - gölcük ilçesinde imar sorunu sebebi toprak kaydı. Bina tahliye edildi. Bir yandan kentsel dönüşüm yaparken (zaten şimdiden gecikti) bir yandan 5 katlı bina izinleri verilmeye devam ediyor dere yatağına...Belediye binasını mermer kaplı yapan zihniyet ne derece doğru karar verir? bina cevresine taş duvar örülüyor. Belediye mi yapıyor? müteahhitin eksiğini niye belediye bütçesinden yapılıyor ? Kendi kesesinden harcar gibi harcıyor başkan seçim öncesi. O duvar vatandaşı kurtaracak mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 13:24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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