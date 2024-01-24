Gazetemizin AKP İzmit için yaptığı anketten Civelek çıktı!

Mahmut Civelek kimdir?
Aslen Trabzonlu. 1969 Kullar doğumlu. İlk ve ortaokulu Kullar’da, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü bitirdi.
Ancak mesleğini icra etmedi, ticarete atıldı. 1994 yılında kurduğu Filiz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Ayrıca Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği kurucularından olup uzun süre başkanlığını yaptı. AK Parti’nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi.
2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 10 Şubat 2011 tarihinde Kocaeli İl Başkanlığına atandı. 2015 yılı ocak ayı sonunda bu görevini Şemsettin Ceyhan’a devrederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 2019 yılı genel seçimlerinde de milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.
Mahmut Civelek kimdir?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
İlyas Dereci - İzmit AKP 'den çooook kazık yedi.
Emre - Size ne Ak Partinin İzmit Belediye Başkan Adayından.İşinize bakın.
Manav - Ali KORKMAZ garanti
körfezli - şaibe neresinde? M.Civelek adam gibi şehirin her anında her yerinde
şaibeli adam başı dik gezebilirmi...!!!
Partili - İzmiti izmitli kazandırır Sibel gönül nasıl kaybetti mahmut civelekte öyle kaybeder
Ankara'lı - Aday kesin belli muharrem tutuş
İzmit - Bu adam şaibeli izmit i kaybetmek istiyorsa akparti aday yapsın.
Paşalı Metin - tabi chp yandaşı olarak en zayıf ADAY civelek tercihiniz demi YEMEZLEEER aday olamaz civelek NOKTA
Demir - Kesin öyledir zaten.bırakın boş muhappeti tek aday vardır oda Muharrem tutuş.isterseniz civelek aday olsun ikinci hazimet kaçınılmaz
Uzi - gölcük ilçesinde imar sorunu sebebi toprak kaydı. Bina tahliye edildi. Bir yandan kentsel dönüşüm yaparken (zaten şimdiden gecikti) bir yandan 5 katlı bina izinleri verilmeye devam ediyor dere yatağına...Belediye binasını mermer kaplı yapan zihniyet ne derece doğru karar verir? bina cevresine taş duvar örülüyor. Belediye mi yapıyor? müteahhitin eksiğini niye belediye bütçesinden yapılıyor ? Kendi kesesinden harcar gibi harcıyor başkan seçim öncesi. O duvar vatandaşı kurtaracak mı?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.