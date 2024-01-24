Gazetemizin AKP İzmit için yaptığı anketten Civelek çıktı!

Mahmut Civelek kimdir?

Aslen Trabzonlu. 1969 Kullar doğumlu. İlk ve ortaokulu Kullar’da, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü bitirdi.

Ancak mesleğini icra etmedi, ticarete atıldı. 1994 yılında kurduğu Filiz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Ayrıca Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği kurucularından olup uzun süre başkanlığını yaptı. AK Parti’nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi.

2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 10 Şubat 2011 tarihinde Kocaeli İl Başkanlığına atandı. 2015 yılı ocak ayı sonunda bu görevini Şemsettin Ceyhan’a devrederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 2019 yılı genel seçimlerinde de milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.