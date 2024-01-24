Buğra Kavuncu İYİ Parti'nin İstanbul adayı oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de İstanbul ve Balıkesir için aday göstereceği isimler belli oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İYİ Parti İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu'yu aday göstereceklerini açıkladı.Meral Akşener, "Buğra Kavuncu 'Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum" dedi. Ben de kabul ettim. Buğra Kavuncu geldi bana dedi ki, 'Genel başkanım ben İstanbul'u almak için, başarmak için, yönetmek için istiyorum. Elbette İstanbul'da lansman yapacağız. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama herhangi bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu geldi 'ben orada il başkanlığı yaptım. Şimdi de teşkilat başkanıyım bana düşer. Sonuç itibariyle ben adayım ben istiyorum' dedi. Ben de 'peki' dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu" ifadelerini kullandı.

"Ben orada il başkanlığı yaptım, ben İstanbul istiyorum, almak için istiyorum, yönetmek için istiyorum..." diyen Buğra Kavuncu ise şöyle konuştu:

"Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Bir görev düştüğünde, partimiz için, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Sözü konusu milletse, devletse gerisi teferruattır."

5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başlayan Buğra Kavuncu, milletvekili seçilmeden önce İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuş ve 2022'de İYİ Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılıp 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirilmişti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Balıkesir Belediye Başkanlığı için yerel seçimde yarışacak.