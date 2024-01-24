Tüpraş’tan önemli karar!

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) şirketin Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Serdar Kemaloğlu’nun emekliye ayrılmasının ardından yerine atanan ismi açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“Şirketimiz Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın İhsan Serdar Kemaloğlu'nun 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hali hazırda Kırıkkale Rafineri Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Şimşek'in Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”