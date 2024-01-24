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Tüpraş’tan önemli karar!

Türkiye’nin en zengin şirketleri arasında yer alan ve Kocaeli’nin en zengin şirketi olan TÜPRAŞ önemli bir karara imza attı.

Aygün Baş
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Tüpraş’tan önemli karar! mask

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) şirketin Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Serdar Kemaloğlu’nun emekliye ayrılmasının ardından yerine atanan ismi açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“Şirketimiz Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın İhsan Serdar Kemaloğlu'nun 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hali hazırda Kırıkkale Rafineri Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Şimşek'in Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”
# Tüpraş, karar, türkiye, 2024, petrol

24 Oca 2024 - 12:32 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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