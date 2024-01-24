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İzmir'de dehşet! Öğretim görevlisi katliam yaptı

İzmir'de öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz 4 yaşındaki kızı Linda, kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye kurşun yağdırıp intihar etti. 4 yaşındaki Linda ve Dilek Uzelli olay yerinde yaşamını yitirirken Derya Uzelli Yılmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Yusuf Yılmaz'ın olay yerine 4 tabancayla geldiği belirlendi...

Demirören Haber Ajansı
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İzmir'de dehşet! Öğretim görevlisi katliam yaptı mask

Olay,  Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. 

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığı değerlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı. 

# sağlık, kaldırıldı

24 Oca 2024 - 12:34 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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