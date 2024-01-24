İzmir'de dehşet! Öğretim görevlisi katliam yaptı

Olay, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.
Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.
İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığı değerlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.