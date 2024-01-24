24 Oca 2024 - 12:34 - Asayiş

İzmir'de dehşet! Öğretim görevlisi katliam yaptı

İzmir'de öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz 4 yaşındaki kızı Linda, kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye kurşun yağdırıp intihar etti. 4 yaşındaki Linda ve Dilek Uzelli olay yerinde yaşamını yitirirken Derya Uzelli Yılmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Yusuf Yılmaz'ın olay yerine 4 tabancayla geldiği belirlendi...