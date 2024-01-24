24 Oca 2024 - 12:50- Spor G:

Altay maçına sıkı hazırlanıyoruz

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2. devrenin 3. maçında deplasmanda Altay ile mücadele edecek. Temsilcimiz, salı günü başladığı çalışmalara bugünde devam etti. Çalışmalar maç gününden 1 gün önceye kadar devam edecek

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Altay maçına sıkı hazırlanıyoruz mask

OĞUZ CEYLAN KATILMADI

Eyüpspor’u 2-1 mağlup edip moral depolayan temsilcimiz Kocaelispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam ediyor. Brunga Tesisleri’de antrenmanlarını gerçekleştiren temsilcimizde tek eksik sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan. Ceylan yüksek ihtimalle Altay maçında da forma giyemeyecek. Öte yandan galibiyet serisi başlatmak isteyen temsilcimizde moraller yüksek. Manisa FK maçında hakem skandalı ile kaybeden Yeşil - Siyahlılar, Eyüpspor karşısında baskın oyun ile kazanıp moral tazeledi. Şimdi sıra Altay maçına geldi. Altay maçı ile birlikte yeniden çıkış yakalanması hedefleniyor.
# Eyüpspor, Kocaelispor

24 Oca 2024 - 12:50 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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