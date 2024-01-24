24 Oca 2024 - 12:50- Spor

Altay maçına sıkı hazırlanıyoruz

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2. devrenin 3. maçında deplasmanda Altay ile mücadele edecek. Temsilcimiz, salı günü başladığı çalışmalara bugünde devam etti. Çalışmalar maç gününden 1 gün önceye kadar devam edecek