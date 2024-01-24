Altay maçına sıkı hazırlanıyoruz

OĞUZ CEYLAN KATILMADI
Eyüpspor’u 2-1 mağlup edip moral depolayan temsilcimiz Kocaelispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam ediyor. Brunga Tesisleri’de antrenmanlarını gerçekleştiren temsilcimizde tek eksik sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan. Ceylan yüksek ihtimalle Altay maçında da forma giyemeyecek. Öte yandan galibiyet serisi başlatmak isteyen temsilcimizde moraller yüksek. Manisa FK maçında hakem skandalı ile kaybeden Yeşil - Siyahlılar, Eyüpspor karşısında baskın oyun ile kazanıp moral tazeledi. Şimdi sıra Altay maçına geldi. Altay maçı ile birlikte yeniden çıkış yakalanması hedefleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.