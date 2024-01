Duhan: “Burada olduğum için mutluyum”

KOCAELİSPOR’UN YERİ SÜPER LİG

Duhan şu şekilde konuştu: “ Büyük ve güzel bir camiaya geldim. Eyüp maçında tribünleri izledim. Gerçekten büyük bir kulüp büyük bir camia. Hak ettiği yer kesinlikle Süper Lig. Ben de buraya başarılı olmaya geldim. Arkadaşlarımın mücadelesine ortak olmaya geldim. En iyi şekilde en iyi şekilde katkı verebilirsem benim adıma ve kulüp adına çok güzel olacak. Burada olduğum için mutluyum. Dediğim gibi Kocaelispor’un kesinlikle Süper Lig’de olması gerekiyor.

OYNAMA İLE İLGİLİ PROBLEM YOKTU

Oynama ile ilgili herhangi bir problemim yoktu. Orada başka şeyler oldu onlar da bana kalsın. İstanbulspor’da kendim kanıtlamıştım. Orada oynayarak artan bir performansım vardı. Sonrasında Kasımpaşa’ya gittim. Orada da güzel gitmişti aslında bazı şeyler. Sonrasında bazı fikir ayrılıkları oldu. Genel anlamda bakacak olursak bu şekilde.

BU LİGİ İYİ TANIYORUM

Bu ligde 100’den fazla maçım var. Ligi çok iyi biliyorum. Mücadele seviyesi yüksek bir lig. Yeri geldiği zaman herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Altay maçı da zor olacak. Mücadele edip aynı performansı gösterdiğimizde, bu ligde her takımı yenebilecek kapasiteye sahip Kocaelispor. Hem arkadaş grubuyla olsun hem hocalarımızla olsun gözlemlediğim kadarıyla uyum çok iyi.

BU TAKIM BUNU HAK EDİYOR

Gelmeden önce herkes öyle söylemişti zaten burada arkadaşlığın üst seviyede olduğunu. Bunlar çok önemli detaylar. Çok iyi kadroları olupta başarısız olan takımlarda gördü bu lig ama arkadaşlığın üst seviyede olduğu takımlarda başarı kaçınılmaz oldu. Bence bu takım bunu hak ediyor. Böyle de devam edecektir.

HOCAMIZ FORMA VERİRSE OYNARIM

Hocamız forma verirse oynamaya hazırım. Ayrıldığım günden beri bireysel antrenmanlarımı hiç bırakmadım. Bireysel antrenman yapmayı seven biriyim bu süreçte kendime dikkat ettim. Takım antrenmanı başka bir şey. Şu an çok üst seviyede değilim. Yüzde yüzümde değilim. İyi gidiyor şu anda her şey. Olabildiğince kısa sürede toparlanıp rekabet içine gireceğim.