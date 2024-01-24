Oğuz Ceylan’ın, Altay maçında oynaması zor

SAĞ BEK MEHMET YILMAZ’A EMANET
Kocaelispor'da Antalya kampında sakatlanan Oğuz Ceylan Manisa FK ve Eyüpspor maçlarını kaçırmıştı. Tedavisi devam eden Oğuz Ceylan'ın arka adalesin de sertleşme olması sebebiyle 20. hafta Altay maçında da oynaması zor gözüküyor. Sağlık ekibinden gelecek raporu bekleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın Altay deplasmanında da sağ bekte Mehmet Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Yılmaz, Eyüp maçında çok iyi mücadele etmiş ve bir topu da kale çizgisinden çıkarmıştı. Altay maçında çok yüksek ihtimalle yine Mehmet Yılmaz görev alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.