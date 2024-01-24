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Oğuz Ceylan’ın, Altay maçında oynaması zor

Kocaelispor’da, Antalya kampında sakatlanan Oğuz Ceylan’ın, Altay maçında da oynaması zor gözüküyor. Tedavisi devam eden Ceylan’ın, arka adalesinde sertleşme mevcut. Ceylan, yüksek ihtimalle bu maçı da kaçıracak

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Oğuz Ceylan’ın, Altay maçında oynaması zor mask

SAĞ BEK MEHMET YILMAZ’A EMANET

Kocaelispor'da Antalya kampında sakatlanan Oğuz Ceylan Manisa FK ve Eyüpspor maçlarını kaçırmıştı. Tedavisi devam eden Oğuz Ceylan'ın arka adalesin de sertleşme olması sebebiyle 20. hafta Altay maçında da oynaması zor gözüküyor. Sağlık ekibinden gelecek raporu bekleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın Altay deplasmanında da sağ bekte Mehmet Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Yılmaz, Eyüp maçında çok iyi mücadele etmiş ve bir topu da kale çizgisinden çıkarmıştı. Altay maçında çok yüksek ihtimalle yine Mehmet Yılmaz görev alacak.
# sağlık, Eyüpspor, Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam

24 Oca 2024 - 12:53 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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