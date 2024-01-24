Yusuf Cihat’ta sıkıntı yok

ANLIK TANSİYON PROBLEMİ YAŞADI
Kocaelispor’un yetenekli oyuncusu Yusuf Cihat Çelik, geçtiğimiz gün oynanan Eyüpspor maçında, rakip oyuncu Robin Yalçın ile kafa kafaya çarpışmış, maça bir süre devam ettikten sonra kendisini iyi hissetmeyip oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yürekleri ağza getiren Cihat’ın, herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenildi. Cihat, yapılan son 2 antrenmana da katılarak içimize su serpti. Çarpışma pozisyonu sonrasında oyuna devam eden Cihat, bir süre sonra kendisini yere bırakmıştı. Tansiyonu anlık olarak düşen oyuncunun sağlık sorunu bulunmuyor. Herkes, “çarpışma sonrası kafasında bir problem mi ?” oldu diye düşünürken, herhangi bir problem olmadığı, küçük bir tansiyon problemi yaşandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.