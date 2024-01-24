Şeydayev: “ Sadıgov, çok iyi bir taraftarımızın olduğunu söyledi”

TARAFTARIMIZ RAKİP ÜZERİNDE BASKI KURDU
Antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ramil, şu cümleleri kurdu: “İyi bir maç oldu. Hızlı gelişen bir maçtı. Atmosfer harikaydı. Eyüpspor için zor bir maç oldu. Taraftarlarımız sayesinde bunu gerçekleştirdik. Çünkü büyük bir baskı kurdular rakip takım üzerinde. Bu açıkcası hoşuma da gitti. İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim.
GELMEDEN ÖNCE SADIGOV İLE KONUŞTUM
Gelmeden önce Sadıgov ile konuştum ama çok uzun bir konuşmamız olmadı. Konuşmamızın çoğunluğunda da taraftarımızdan bahsetti. Çok iyi bir taraftarımızın olduğunu söyledi. Ardından buraya gelmekte nihai kararın benim olduğunu söyledi. Nasıl hissediyorsan, kendin için nasıl iyi hissedersen o şekilde karar ver dedi. Ben de buraya gelmeyi tercih ettim.
ADAPTE OLMAK KOLAY OLACAK
Buraya adapte olmak benim için kolay olacak. Çünkü iyi bir arkadaşlık var burada. Ayrıca Türkiye’yi de biliyorum, dilinizi biraz biliyorum. Din açısından da bir farklılık yok benim için. Aynı dine mensubuz. Takım arkadaşlarımla konuşup iyi vakit geçiriyoruz. Benim için her şey iyi gidiyor.
HEDEFİMİZ SÜPER LİG’E ÇIKMAK
Altay maçında tabii ki oynamak isterim. Bu hocamızın kararıdır. Hocamızın kararına her zaman saygı duyarım. Şampiyonluk konusunda da adım adım gitmek gerekiyor. Şu an hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Şampiyon olarak çıkmak için de adım adım gideceğiz. Maç maç bakacağız. Bu hedef için çabalayacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.