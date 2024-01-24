Çelik Halat halka arz olacak

Kartepe Uzunçiftlik sınırları içinde yer alan ve çelik üretiminde önemli pay sahibi fabrikalarından biri olan Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi, halka arz oluyor. Firma, KAP’a yaptığı açıklamaya göre, 41 milyon 500 bin TL’lik mevcut sermayesine, halka arz yöntemiyle 41 milyon 500 bin lira daha yükseltecek ve artırım işlemi sonrası Çelik Halat’ın sermayesi 83 milyon liraya ulaşacak. Konuya ilişkin olarak KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

83 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

“Şirketimizin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında, 41.500.000 TL tutarında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2024 tarih ve 4-62 sayılı toplantısında uygun bulunmuş, 2024/4 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuş ve onaylı izahname Kurul'un 19 Ocak 2024 tarihli onay yazısı ile Şirketimize ulaştırılmıştır.

2 HAFTA BOYUNCA

Ortaklarımızın ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır ve pay alma hakları kısıtlanmamıştır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 25 Ocak 2024 ile 8 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.

HALKA ARZA EDİLECEKTİR

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.celikhalat.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, ana ortaklarımız Artaş İnş. San. A.Ş. ve BetaTrans Loj. İnş. Tic. A.Ş.'nin (%75 Artaş, %25 BetaTrans), kalan payları, satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, her halukarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere, halka arz fiyatı ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alma taahhütü bulunmaktadır.”