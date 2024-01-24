Hastanelerin yıkım kararına vatandaşlar tepkili: "Allah için yapmayın"

Derince Araştırma ve Eğitim Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yıkım kararı vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar "Yıkılır yenisi yapılmaz" ve "Sağlam binaları neden yıkıyorsunuz", "Allah için yapmayın" gibi yorumlar yaparak bu kararı eleştirdiler. İşte o habere gelen yorumlar:

Samet Ay - Ya hu bakanım kasanız doluysa çakışanlarınıza adam gibi maaş verin. Nedir bu kardeşim. Yık yap,yık yenisini yap. Kimi zengin ediyorsunuz.

kartepeli - yalandan kim ölmüş içine koyacak doktor yok

Hülya Sert - Allahım bunları bildiği gibi yapsın Akıl tutulması yaşıyoruz sağlam binaları yıkmak ne demek

Cemil - tertemiz yapıda binalar geliştirilip kullanılabilir yazık mütahitlere peşkeş çekilecek. yapmayın allah için yapmayın bu ekonomide yık yap olmaz

1907 - Yıkılır yıkılmasına da yenisi yapılır mı o muamma..

Yeni Akp Li - Şehir hast yeteri kadar para kazandırmıyor galiba iki hast daha kaldırılır ise o bölge insanları da o tarafa kayar ise bir miktar daha şehir hast işletmecisi de nasiplenmiş olur. Yaşasın Ömer Tunçata ( GAMA ) ya daha da para kazanırılıcak.

Eroldemirbek - akp sağlıkta çöktü , eğitimde çöktü, tarımda çöktü, hayvancılıkta çöktü asayişte çöktü uyuşturucuda çöktü, emeklilerde çöktü, markette pazarda çöktü , enflasyonda çöktü, nas yok oldu faizlerde çöktü, milleti dinden soğuttu, ülkeyi istila ettirdi.

Eroldemirbek - kocaeli şehir hastanesini sattılar ona müşteri çıkartacaklar . yazıklar olsun.

iyi niyetli olmayan akıl tutulması bir düşünce . derince halkı ayaklanır tam savaş söylentileri varken kime hizmet bu

Sirintepeli - Bu milletin parasını pavyona gidip harcayın bu kadar tepki almazsınız.adam sağlam binayı şu yoklukta yıkacak yerine yenisini yapacak hulagu biraz ağır ol kisa zamanda zengin olacaksın galiba.

Dr Ersoy Kandemir - Açıklamayı yapan milletvekili senin nasıl rektörlük yaptığını çok iyi bilen, gözlemleyen bir hekim olarak daha üniversitenin kırmızı şeritli ambulansının ne sancılı dönemleri olduğunu gördüğümden boyunu aşan işlere karışmamanı tavsiye ederim! Bu işler hiç kusura bakma üniversitenin otopark işine, kantin işine benzemez, bakan yardımcısı Halil ve eski müdür Şenol efendiyede çok söyledim, işte Gölcük’teki binanın hali, hala bitmedi! Eski Gölcük SSK dispanserinin yerine yapılan turkuaz renkli binanın asansöründen, vatandaşın yaşadıklarından daha bahsetmiyorum bile!

Hasan KOÇ - Şimdi öyle diyecekler tabii .Hele bir yıksınlarda göreceğiz sonucu.Kırmızı kar yağinca yenisini yaparlar herhalde.

Hasan - Derince hastanesinin yanında eski askeri hastanenin yeri de dahil çok büyük yer var oraya millet bahçesi yaptılar halbuki şimdiki hastaneyi yıkmadan oraya en fazla iki katlı olarak hastane yapılabilirdi ama millet bahçesi daha önemli galiba! mevcut hastaneyi kapatacaklardı halktan tepki gelince vaz geçtiler şimdi tepki gelmesin diye yenisini yapacağız ayağına yıkacaklar.

Emekçi - 70 yıllık liseyi rant alani olmadigi için yıkmak yerine güçlendiriyor, sağlam hastaneleri rant alani oldugu için yıkmaktan utanmayan aç gözlüler

Korkuyorum. - Derince eğitim araştırma hastanesi bahçesinde yeni bir hastane için imkan var. Yıkılmadan yapılmasını düşünenler varmıdır? Bu hastane Kocaeli için çok önemli bir bölgede hizmet veriyor. Yaşayacağız göreceğiz

Maksat Ne - Hay kafanıza SEKA Devlet Hastanesinin her bir taşı kadar kadar taşlar yağsın e mi! Bir kere de vatandaş lehine bir adım atın da görelim. Amacınız o kadar açık ki! O arsalar kimlere peşkeş çekilecek, kimler otel açacak, kimler neler yapacak göreceğiz. Nüfus planlamasının da bir usulü vardır. Millete 5 doğurtup, sonra da hastaları ölüme mahkum edip nüfus planlaması yapılmaz. Bunu bile bilmiyorsanız bilenlerinize danışın. En kıymetlileriniz o hastanelere muhtaç olursa anlayacaksınız inşallah.

Mkonyali - Yenisi yapılmadan eskisi yikilmamali

İzmitli - Kırulu haatane yıkılırmı? Binalarda sıkıntı yok, varsadagüçlendirme yapılır, neyinpeşindesiniz açıkca, söyleyin

Kullar Ali - önce yakın yerlere yenilerini yaparsınız sonra da var olan yerleri kupon arsalar şeklinde satarsınız..

İzmi̇tli̇ - Allah belanızı versin versin hepinizin.

Cigdemakkavaklar - Yapın ya hastsneler doktor kayniyo 15 30 gün suruyo numara almak yapın halkta vergi çok yapın sonrada Araplara satarsiniz

Deniz - geçmişte bir türlü bitmeyen hastanelerden ders alınarak hepsi birden yıkılmaz umarım.....