Sağlam: "Anne ve teyzeler bile 8 numara konuşur hale geldi"

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi merakla beklenen orta saha transferi, futbolcuların durumu ve oynayacakları müsabakayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Zor bir karşılaşma oynayacağız"

Taraftarla daha güçlü olduklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Alınan galibiyete 5 puan vermediler ama alınan 3 puan takımın tekrar ayağa kalkması, içerideki özgüvenin artması, camianın taraftarın motivasyonunun yeniden yerine gelmesi geleceğe daha umutla bakabilmemiz açısından çok değerliydi. İlk devrede 2 maç mağlubiyetle başlayıp sonra bir galibiyet serisi oluşturmuştuk. İnşallah Altay maçını kazanarak, bu galibiyet serisini bir maç daha erkene çekmek istiyoruz. İnsan bir şeyi kaybederken ekstra enerji ortaya çıkarır ya, Altay’ın durumu da buna benziyor. Karşımızda çok dirençli, lige tutunmaya çalışan ve alacakları iyi bir neticeyle yeniden ligin içine girmek isteyen takım var. Zor bir karşılaşma oynayacağız. Bu gibi maçlar eğer ciddiye alınmazsa, geçmişte de örnekleri var sıkıntı oluşturur. Aynı ciddiyet ve motivasyonla maça hazırlanıp Eyüp maçında aldığımız 3 puanı daha anlamlı hale getirmek hem de galibiyet serisinin devam etmesi açısından Altay maçını önemli görüyoruz. İnşallah o şekilde de oynayıp alacağımız 3 puanla yolumuza eksiksiz bir şekilde devam etmek isteyeceğiz" dedi.

"Duhan Aksu'nun ve Ramil Sheydayev'in fiziksel olarak ufak tefek eksikleri var"

Yeni transferlerin durumunu değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Duhan Aksu’nun ve Ramil Sheydayev’in fiziksel olarak ufak tefek eksikleri var. Duhan biraz daha geride ama bu eksiklikler yavaş yavaş gideriliyor. İzinde de çalıştılar inşallah onlar da en kısa zamanda takımın içine girip yolculuğumuzda bize destek olacaklar" diye konuştu.

"Anneler ve teyzeler bile 8 numara konuşur hale geldiler"

Transfer çalışmalarına değinen Sağlam, "Başkanımızla ve Futbol Şube Sorumlumuz Selçuk Kösemen ile yaptığımız en son toplantıda, 'Buraya çok iyi bir oyuncu alalım' noktasında birleştik. Yerli piyasaya baktığımızda açıkçası çok fazla alternatif görünmüyor. Bu kalitede bir oyuncuyu da herhangi bir takımdan almanın bize ciddi ekonomik yansımaları olacak, o da karşılanacak bir durum değil. Son değerlendirmeleri yapıp çalışıyoruz. En kısa sürede o transferi yapacağız. Taraftarımız bekliyor, toplum bekliyor. Evlerde anne ve teyzeler bile 8 numara konuşur hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon burada Süper Lig takımlarını ağırlamak istiyoruz"

Sağlam, "Ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor musunuz?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Tabii istediğimiz bu durum değil ama sezon sonu play-off finali oynayacaksın fakat Süper Lig'e çıkacaksın, bunu da kabul ederim. Yanlış anlaşılmalara yer vermeyelim ama sonuçta bir hedef burada Süper Lig'e çıkmak. 1., 2. veya 3. olarak çıkarsın tabii ki taraftarımıza bu stresi daha az yaşatarak çıkmayı istiyoruz. 4 hafta önce Süper Lig'i garantilemek bende çok istiyorum ama burada tek bir hedef var. O da 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'un yaklaşık 14 yıllık hasretini dindirerek, layık olduğu Süper Lig'e taşımak. Önümüzdeki sezon burada Süper Lig takımlarını ağırlamak istiyoruz. Ben seneye Süper Lig'de olacaksam nasıl olursam olayım, bir şekilde çıkacağız Allah’ın izniyle. Nasıl çıkarsam çıkalım. Tabii dileğimiz erkenden daha az stres yaşayarak çıkmak"