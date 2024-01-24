Milli Sporcu Yağmur Güngör’den örnek davranışlar

Bahçeşehir Koleji 12. Sınıf öğrencisi milli sporcu Yağmur Güngör arkadaşlarını organize ederek kütüphanede okuma günleri düzenledi. Arkadaşlarıyla sık sık belirledikleri kütüphane günlerinde bir araya gelen Yağmur Güngör, “Kitap okumayı bizlere sevdiren tüm öğretmenlerime teşekkür ediyoruz. Bir araya gelip kitap okumanın farklı bir eğlence olduğunu düşünüyoruz” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DE GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Çok sayıda arkadaşıyla kitap okuma etkinliği düzenleyen Yağmur Güngör’ün huzur evi ziyareti de sosyal sorumluluk projesi bağlamında arkadaşlarına örnek oluyor. Arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri huzur evi ziyaretinde duygu yüklü anlar yaşayan öğrenciler maneviyatın insanoğlu için en önemli unsur olduğunu çok iyi anladıklarını ifade ediyorlar.

Milli sporcu Yağmur Güngör, gerçekleştirdiği çalışmalar ile başta öğretmenleri olmak üzere kentimiz genelinde geniş bir kesim tarafından takdir ediliyor. Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünde olduğu gibi örnek davranışlar sergileyen Yağmur Güngör, daha bir çok projesi olduğunu da belirtiyor.