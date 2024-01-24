Gergerlioğlu: "Hastane tümden mi yıkılacak, yoksa bir kısmı mı yıkılacak?"

Aylardır gündeme getirdiği Kocaeli'ndeki sağlık sorunlarının iyice belirginleştiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü bir açıklama yaptı! Derince ve Seka Devlet Hastanesi'ndeki eski binaların yıkılarak yerine yeni binalar yapılacağını söyledi. Derince'de 400 yataklı, Seka'da 250 yataklı yeni binalar yapılacağını söyledi. Burada anlaşılmayan bir nokta var! Hastaneler tümden mi yıkılacak, yoksa bir kısmı mı yıkılacak? Bu açıklığa kavuşmuş değil! Sağlık Bakanı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü bu konuda bir açıklama yapmalı.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi çalışsın diye hastaneler atıl hale getiriliyor

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çok eski olmadığını vurgulayan Gergerlioğlu, “Mevcut bina 1993'te yapıldı. Neden Yıkılacak? Bunu anlamak mümkün değil. Seka Devlet Hastanesi'nde ise B Blok yıkılacak. Ancak 15-20 yıl önce yapılan yeni blokta yıkılacak mı? Bu konuda da bir açıklama yok. Bu binaların yıkılmak istenmesini halk şöyle yorumluyor; Kocaeli Şehir Hastanesi'nin çalışması için Derince ve İzmit Seka Devlet Hastanesi uzun süredir atıl hale getirilmişti. 1/3 kapasiteye düşürülmüştü ve şimdide kapatılıyor. Biz aylar önce bu hastanelerin kapatılacağı yönünde tedirginliğimizi dile getirmiştik. Hastaneler yıkılacak yerine yenisi yapılacak derken biz bu hikayeleri biliyoruz. Gölcük Devlet Hastanesi 6-7 yıldır yapılamadı. "Biz yıkıyoruz, yenisini yapıyoruz." hikayesi ile binaları yıkıp yerine yıllarca sürecek hastane ihaleleri ve yolsuzlukları ile bizi baş başa mı bırakacaklar?” şeklinde konuştu.

“Tek dertleri müteahhit para kazansın, vatandaşın sağlığı umurlarında değil”

Kocaeli'nde Derince Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin yanı sıra birçok devlet hastanesinin atıl hale getirildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Kocaeli Devlet Hastanesi’nin birçok bölümü kapatıldı. Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği kapatıldı. Kartepe'de bir hastane yok, Ali Kahya Kadın Doğum Hastanesi kapatıldı. Zaten Dilovası ve Körfez Devlet Hastaneleri atıl bir durumda. Gebze'den, Darıca'dan hiç bahsetmiyorum. Gebze ve Darıca’daki hastaneler son derece yetersiz. Sağlık alanı bu ilçelerde özel hastanelere bırakılmış durumda ve şu anda bütün bu hikayelerden ortaya çıkan durum çok açık. Tek amaçları müteahhidin hastanesi olan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ihya etmek! Vatandaşlar burada sıra bulamıyor! Kış aylarında ileri derecede salgınlar, hastalıklar oluşuyor ve vatandaşlar tedavi olacak sıra bulamıyor. Yetkililerde bunu umursamıyor. Yeter ki müteahhidin hastanesi olan Kocaeli Şehir Hastanesi çalışsın! Kocaeliler, İzmitliler, Derinceliler, Kartepeliler ve diğer tüm ilçeler mağdur olsun ama yeter ki Kocaeli Şehir Hastanesi çalışsın. Yandaşlara rant alanı açılsın, müteahhitler kazansın ama halkın sağlığı umursanmasın!” ifadelerini kullandı.