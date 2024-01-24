İzmit'ten Pakistan'a gidip cami bombaladı

IŞİD’in Pakistan’ın Peşaver kentinde 2022 Mart ayında camiye düzenlediği, 45 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının faili Culaybi kod adlı Tacik vatandaşının İzmit’ten Afganistan’a gittiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan “IŞİD’in Horasan Yapılanmasına” ilişkin iddianamede dikkat çeken başlıklardan da biri de Afganistan’dan Türkiye’ye gönderilen zehir üretimi ve patlayıcı madde konusunda uzmanlığı bulunan Tacik uyruklu Abdülkerim isimli militanın hâlâ Türkiye’de olabileceği.

AFGANİSTAN’DAN GELEN TALİMAT: İSTANBUL RİSKLİ, İZMİT’TE EV TUT

Tarihler 2021’in aralık ayını göstermektedir. IŞİD Horasan yönetimi, İstanbul’daki sorumluları Tacik uyruklu A.C.’ye, Türkiye’ye gelecek üç Kırgız, bir Tacik uyruklu militan için ev tutması talimatı verir. Lakin talimatı verirken uyarır; “Ev İstanbul’da tutma. Daha sakin olan İzmit’ten bir ev kirala.”

IŞİD sorumlusu A.C, İzmit’e giderek yeni gelecek militanlar için bir ev kiralar. Daha sonra militanları havalimanında karşılar. Dört militanı araçla kiraladığı eve götürür. Militanlardan birer fotoğraf alır. Sahte Afganistan kimliklerinin hazırlanması için fotoğrafları örgütün Afganistan yönetimine gönderir. Aradan beş gün kadar süre geçer. Afganistan’dan gelen sahte kimlikleri teslim etmek üzere İzmit’e gider. Militanları Van sınırından İran’a geçirecek kaçakçılar ile temas kurar. Militanlar bir süre sonra İran sınırı üzerinden Afganistan’a gönderilir.

ÖRGÜTE CANLI BOMBA OLMAK ÜZERE KATILDILAR

İddianamede yer alan bilgilere göre, dört militan da intihar bombacısıdır. Örgütün Horasan yöneticileri ile aylarca yaptıkları görüşmelerde cihat için 'canlı bomba' olarak ölmeyi istediklerini beyan etmişlerdir. Bu nedenle bu kişilere İstanbul’da değil de daha güvenli olan İzmit’te ev tutulmuştur. Militanlar, örgütün Horasan yöneticileri ile aylarca yaptıkları görüşmelerde “cihat için canlı bomba” olarak ölmeyi istediklerini beyan etmişlerdir.

Yine iddianameye göre, Türkiye’den Afganistan’a giden dört kişi de çeşitli tarihlerde düzenlenen saldırılarda canlı bomba olarak kendilerini patlattı. Örgüt yöneticisi TEM ifadesinde bu kişilerin “canlı bomba” olmak için Türkiye’ye geldikleri konusunda kendilerine bilgi verilmediğini” söyler.

İZMİT’TEN GİDİP PEŞAVERDE 65 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

IŞİD’in Afganistan yapılanmasına giden militanlardan Kırgız Uyruklu Culaybi kod adlı Abdurrahman Boboev Mart 2022’de Pakistan’a geçer.

Tarihler 4 Mart’ı gösterdiğinde Pakistan’ın Peşaver kentinde Şiilere ait camiye ait bombalı saldırıyı gerçekleştirir. Canlı bomba olarak caminin içine giderek kendini patlatır.

DÖRT MİLİTAN DA 'CANLI BOMBA' SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

IŞİD Horasan Türkiye sorumlusu TEM ifadesinde “Saldırının talimatını IŞİD Horasan patlayıcı ve eylem sorumlularından Tacik vatandaşı Rustam Muhojirca verdi” bilgisini aktarır. Culaybi kod adlı Abdurrahman Boboev ile İzmit’teki güvenli evden Afganistan’a gönderilen dört IŞİD’li de canlı bomba eylemlerinde ölür.

ZEHİR VE BOMBA UZMANI IŞİD’Lİ HALEN TÜRKİYE’DE Mİ?

Örgütün İstanbul sorumlusu sanık A.C.’nin ifadesinde verdiği bilgiler arasında çarpıcı bir kimlik dikkat çekmektedir. Abdulkerim Abdullah isimli Tacik uyruklu IŞİD’li Afganistan’da 2010/2011 yılı boyunca patlayıcı ve silahlı eğitim almıştır. Fakat asıl uzmanlık alanı zehirlerdir. (Zehir üretimi ve kullanılması)

ABD ASKERLERİ DE ZEHİR UZMANININ TACİK OLDUĞUNU ANLAMADI, SERBEST BIRAKTI

Horasan yapılanmasında kod adı Bilal olan Abdulkerim, 2015 yılında Afganistan’da dağlık bir alanda ABD askerleri tarafından ele geçirilir. Bir yıl boyunca Afganistan’da ABD’nin kontrolündeki cezaevinde tutuklu kalır. Fakat Tacik uyruklu olmasına karşın Afgan dili, şivesi ve kültürü hakkında fazlasıyla eğitimlidir. Tutuklu kaldığı süre boyunca de sorgulamada da ABD askerleri Tacik olduğunu anlayamaz. ABD güvenlik güçleri, bir yıl tutukluluğun ardından 2017’de Abdulkerim Abdullah’ın “Afgan vatandaşı” olduğu gerekçesiyle tutukluluğunu sonlandırır, serbest bırakır.

AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE

Zehir uzmanı IŞİD’li Abdulkerim Abdullah, serbest bırakıldıktan bir süre sonra örgüt yönetimi tarafından Türkiye’ye gönderilir.

Türkiye’de IŞİD’in İstanbul sorumlusu A.C. tarafından karşılanır ve IŞID yöneticisinin Sefaköy’deki evinde üç ay boyunca kalır. Suriye’de toprak kaybetmeye devam eden IŞİD (2017) Abdülkerim Abdullah’ı Suriye’ye çağırır. İstanbul’dan yola çıkar. Türkiye-Suriye sınırını kaçak geçer. İdlib’e ulaşır. Fakat bir süre sonra İdlib’de HTŞ (Heyeti Tahrir Şam’a) esir düşer. HTŞ “Ya bize katıl, ya Türkiye’ye git” der.

REINA SALDIRGANI MASHARİPOV İLE ARKADAŞ

Abdulkerim Abdullah (Bilal), HTŞ ile anlaşma yaparak yine sınırdan kaçak yollarla Türkiye’ye gelir. Fakat HTŞ’ye esir düşmüş olması nedeniyle IŞİD tarafından “harici” ilan edilir. Fakat Afganistan’da tutuklu kaldığı sırada tanıştığı özellikle Kafkas kökenli şahısların Türkiye bağlantıları aracılığıyla IŞİD Türkiye ve Türkiye’de kullanılacak eylemler için silah temin eder.

İddianamede yer verilen istihbarat bilgilere göre IŞİD’in Afganistan’dan gelen “zehir ve patlayıcı uzmanının” halen Türkiye’de olabileceği bilgisi de yer alıyor. IŞİD’liye dair bir diğer dikkat çeken ayrıntı da IŞİD yöneticisinin ifadesinde belirttiğine göre Abdulkerim Abdullah 31 Aralık 2017 gecesi Reina isimli gece kulübüne saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu Abdülkadir Masharipov ile arkadaştır ve dini eğitimlerini aynı hocadan almışlardır.

UMAR, MOSKOVA’DA SALDIRI DÜZENLEYECEKTİ SON ANDA İPTAL EDİLDİ VE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

IŞİD’in İstanbul sorumlusu A.C.’nin beraber çalıştığı militanlardan biri de Umar isimli şahıstır.

Umar 2023 yılında Avrupa’dan (ülke belirtilmiyor) Türkiye’ye gelir. Geçmişte Afganistan’da kalmış orada bomba ve silahlı eğitim almıştır. Örgüt tarafından 2022 yılında Moskova’ya gönderilir. Umar’ın görevi Moskova’da Rus polislere yönelik bombalı bir eylem düzenlemektir. Umar Moskova’da Tacik uyruklu Recep isimli kişinin evine yerleşir. Bomba düzeneğini Recep’in evinde yapar. Fakat IŞİD Afganistan yapılanması Moskova’daki saldırıyı son anda iptal eder. Umar Moskova’dan İstanbul’a gelir.

Umar’a örgüt içinde bir güvensizlik olduğu sonradan ortaya çıkar. Çünkü, Umar Avrupa'dan Türkiye’ye kendi pasaportu ile gelir. Kaçak olarak onca ülke gezdikten sonra Moskova’dan İstanbul’a yine aynı pasaportla gelebilmiş olması örgütte “Umar ajan mı?” sorusunu gündeme getirir. Bu soru örgüt içinde tartışılır ama Umar’a dile getirilmez. Umar, Aksaray’daki döviz bürolarında para transferlerini almak için kullanılır. Unkapanı’nda otellerde kalan, Afganistan’a gitmek üzere bekleyen kişilere kişi başı 100’er dolar olmak üzere yiyecek parası götürür. İddianamede Umar’ın bulunduğu yer ve akıbetine ilişkin de bilgi yer almadı.

ALMANYA’DAN GELEN AZERİ’YE SİLAH GEREKİR, BİR GECEDE BULUNUR

IŞİD yönetici TEM ifadesinde Türkiye’deki militanlara silah bulma konusunda gelen talepleri de yerine getirdiğini anlatır.

Tacikistan vatandaşı Dilbar isimli kişi, Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir Azerbaycan vatandaşına silah gerektiğini söyler. IŞİD yöneticisi bulabileceğini söyler. İstanbul’da yaşayan Tacik uyruklu arkadaşı Bilal’e telegram uygulaması üzerinden “Bir tane silah gerekli” yazar, mesajına olumlu karşılık alır. Silah bulunur ve Dilbar isimli kişiye teslim edilir.

Dilbar ise silah ve mermileri eve götürmeyerek İstanbul Kayaşehir civarındaki ormanlık alana gömer. Fakat ertesi gün Dilbar’ın evine IŞİD üyeliğinden baskın düzenlenir. Polisin gömülü silahtan bilgisi yoktur. IŞİD yönetici baskın haberini aldıktan sonra panikler. Dilbar’ın eşine Telegram üzerinden silahların yerini sorar. Dilbar’ın eşi gelen mesaja “silahın gömülü olduğu yerin kocasının yakın arkadaşı Yahya tarafından bilindiğini ondan öğrenebileceği” mesajını yazar. IŞİD yöneticisi bu kez Yahya ile temasa geçer.

İSTANBUL’DAN ALINAN 100 ADET HÜCUM YELEĞİ RUSYA’YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Terörle Mücadele polislerinin düzenlediği baskında IŞİD’in Afganistan yapılanmasına gitmek üzere İstanbul’da kaldığı evde göz altına alınan A.B. isimli Tacik uyruklu militanın ifadesinde verdiği bilgi de güvenlik açısından bir hayli tartışmalı.

Sanık A.C. ifadesinde, Rusya’da abisinin arkadaşının kendisinden 100 adet hücum yeleği talep ettiğini, İstanbul’da Mercan Ticaret isimli mağazadan alım yaptığını ve yelekleri de “kargo” ile Rusya’ya gönderdiğini söyler. Sanık ifadesinde Rusya’dan kendisinden uzun namlulu silah talep edildiğini, fakat “Türkiye’den Rusya’ya silah göndermem mümkün değil” yanıtını verdiğini de belirtir.

SİLAHLAR ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE TACİKİSTAN’A GÖNDERİLDİ

Silah, Yahya ve sanık A.C. tarafından Dilbar'ın gömdüğü ormanlık alandan çıkartılır. Silah bu kez Tacikistan’dan istenir. Sanık, A.C. Tacikistan’a silah gönderebilmesinin mümkün olmadığını söyler. Sanığın ifadesine göre söz konusu silah Tacikistan’a, kamyon içinde bir çamaşır makinesinin içine yerleştirilerek gönderilir.

SURİYE’DEN KAÇAN IŞİD’LİLER DE AFGANİSTAN’A GİDER

IŞİD’in Suriye topraklarında yenilgiye uğraması ile yüzlerce militan Suriye sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye geçer. Bu militanların bir kısmının yeni rotası IŞİD’in Afganistan yapılanmasıdır. Sanık A.C. ifadesinde Suriye’den gelen IŞİD’lilerin Afganistan’a gidişlerini sağlayan kişilerden birinin İstanbul Bayrampaşa ve Pendik olmak üzere iki ayrı ikameti olan Tacikistan uyruklu Anas olduğunu açıklar. İstanbul’da araç ile süt satıcılığı yapan Anas’ın yardımcısı Ahkam isimli Azeri uyruklu kişidir. İstanbul’daki Anas ve Ahkam, Suriye’deki Suriyeli Abu İdris isimli IŞİD’li ile ortak çalışmaktadır. Anas, geçen yıl sanık A.C. ile temasa geçerek Suriye’den ayrılan IŞİD’lilerin Afganistan’a gitmesi için kimlik çıkarmaları konusunda talepte bulunur. Suriye’den gelip Afganistan’a gidecek kişiler Tacik uyrukludur.

İSTANBUL’DAKİ MAHALLERDE ARACI İLE SÜT SATAN IŞİD MİLİTANI

Anas’tan bu kez Türkiyeli IŞİD’lilerin Afganistan’a gidişi için kimlik hazırlanması konusunda talep gelir. Sanık A.C. altı kişilik Türkiyeli gruba da Afganistan kimliği hazırlar.

İfadesine göre, Türkiyelilerin İran’a geçiş zamanı ve yeri gizli tutulur. Aradan bir süre geçtikten sonra Türkiyeli IŞİD’lilerin İran sınırını geçemedikleri ortaya çıkar. Türkiye Iran sınırında İran askerleri ateş açtığı için sınırı geçememişlerdir. IŞİD’lilerle çalışan kaçakçılar da vurulmamaları için Türkiyeli IŞİD’lileri sınırdan iç kısıma kaçırmıştır.

Türkiyeli IŞİD’lilerin akıbetine dair iddianamede bilgi yer almıyor. Lakin, Azeri uyruklu sütçü Ahkam bir gün sanık A.C.’ye Telegram üzerinden Türkiyeli IŞİD’iler sınırı geçemedikleri için ona ödenen 2 bin doları geri ister. İstanbul’da Huzurevi Metrosu girişinin önünde Azeri Ahkam ile Tacik sanık A.C. buluşur. Sanık, 2 bin doları Azeri uyruklu IŞİD’liye teslim eder.

'AFGANİSTAN’DAN DÖRT IŞİD’Lİ İSTANBUL’A GELECEK. ONLARA EV BUL'

Tarihler 2023 yılının mart ayını göstermektedir. IŞİD’in Afganistan sorumlusu Rustam, sanık A.C. ile Telegram üzerinden temas kurar. Mesajında “Ramazan ayından sonra Afganistan’da 15 yıl kadar savaşmış dört kişi Türkiye’ye yönelik eylem yapmak için gelecek. Onlar için İstanbul’da dört ayrı ev tut. Evleri, Tacik, Özbek, Kırgızların bulunmadığı, yabancıların değil yerlilerin (Türklerin) oturduğu yerden tut. Bu kişilerin gelmesi konusu gizlilik içinde kalacak, hiç kimse bilmeyecek” talimatını verir. Fakat sanık A.C.’ye bu kişilere ev tutulması ve masrafları için hawala ile para gönderilmez. Silah ya da patlayıcı madde bulması konusunda da talep gelmez. Otelde kalan militanlardan bir süre sonra haber alınamaz. Militanların akıbetleri bilinmiyor.

Kaynak: artıgerçek