OBEZİTE AMELİYATININ OLUMLU ETKİLERİ ÇABUK KAYBOLUYOR

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Ben bundan 12 yıl önce her gün 12 adet ilaç içen, 140 kg morbid obezdim.

Amerika’da mide küçültme ameliyatı olmuş, çok hızlı kilo vermiş ancak birkaç yıl sonra da yine eski kilolarına dönmüş bir tanıdığım vardı. Bundan dolayı ameliyattan da vazgeçmiştim.

@a.okancaglar hesabında ayrıntılarıyla yazdığım hikayemde göreceğiniz üzere beslenmemi ve zaman içinde yaşam tarzımı değiştirdim. Hem ilaçlardan kurtuldum hem de morbid obezlikten. Bu tür yazıları okuduğumda ameliyat olmamakla ne kadar doğru karar verdiğimi düşünüyorum.

“Lund Üniversitesi’nde yapılan, Tip 2 diyabeti olmayan ve obezite ameliyatı geçiren 148 kişinin verilerini inceleyen bir çalışma, mide bypass ameliyatlarının uzun dönemdeki etkinliğini sorguluyor. Araştırma sonuçlarına göre, en büyük metabolik değişiklikler doğrudan ameliyat sonrasında gerçekleşiyor. Ancak operasyondan sadece bir yıl sonra metabolit ve yağ seviyeleri neredeyse ameliyat öncesi düzeylere geri dönüyor.

Önceki çalışmalar, ameliyat geçirenlerin çoğunluğunun beş yıl içinde kilo aldığını göstermişti. Ancak bu çalışma, ameliyatın metabolizma üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla kilolu kişiler üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılardan alınan kan örnekleri ve vücut kitle indeksi ölçümleri ile operasyon öncesi ve sonrası değişiklikler incelendi. Sonuçlar, bazı katılımcıların metabolik değişikliklerinin hızlıca geri döndüğünü gösterdi, bu da olası sağlık risklerine işaret ediyor. Çalışma, diyabeti olmayan bireylerde tip 2 diyabet riskinin ameliyat sonrası azaldığını ancak bir yıl sonra arttığını ve diyabeti olan bireylerde ise hastalığın gerilediğini ancak zamanla tekrar arttığını gösteriyor.

Araştırma ayrıca düşük kalorili bir diyet ile mide bypass operasyonunun metabolizma üzerindeki etkilerini karşılaştırıyor. Çalışma, diyetin metabolizma üzerinde daha büyük etkiler yarattığını, operasyonun ise bir yıl sonra birçok insan için etkilerinin azaldığını gösteriyor.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230817163951.htm

Makale: DOI: 10.1002/oby.23864