Kocaeli Emniyeti'nden dev operasyon: 109 kilo kokain ele geçirildi!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne’de yakalanan çekici ve dorsede 109 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekiplerinin dorse içinde farklı noktalarda yaptığı aramada 67 paket halinde kokain bulunması üzerine 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



“Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-45 Operasyonu'nda 109 kilogram kokain ele geçirildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu Edirne’de yakalanan bir çekici ve dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum.”