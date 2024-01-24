Vali Yavuz, Kocaeli’nin yatırımlarını değerlendirdi: “2023 yılı yatırımlarının toplam proje bedeli 71 milyar 274 milyon TL"

Kocaeli 1. İl Koordinasyon Kurul Toplantısı bugün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un başkanlığında Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 2023 yılında yapılan yatırımları ve bu yatırımlara ayrılan bütçeye dair değerlendirmede bulundu.

722 PROJE ÜZERİNE ÇALIŞILDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 2023 yılı değerlendirmesinde, “2023 yılı yatırımlarının yıl sonu itibarıyla nihai değerlendirmesini yapmak, iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek üzere düzenlenen 2024 yılının birinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından İl Yatırım Takip Sistemine girilen verilere göre; ilimizde, 2023 yılında, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 722 proje üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Yıl sonu itibarıyla 251 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 369, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 59, henüz başlanamayan proje sayısı 34, tasfiye halinde bulunan proje sayısı ise 9’dur.

TOPLAM PROJE BEDELİ 71 MİLYAR 274 MİLYON TL

2023 yılı yatırımlarının toplam proje bedeli 71 milyar 274 milyon TL’dir. 2023 yılı ödenek toplamı ise 25 milyar 415 milyon TL’dir. Yıl sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı 18 milyar 370 milyon TL’dir. Yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı %72’dir.

EN ÇOK HARCAMA ULAŞIMA

2023 yılı yatırım harcamalarının sektörlere göre dağılımı ise şöyledir: Ulaştırma sektörü 10 milyar 979 milyon TL, Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü 4 milyar 40 milyon TL, eğitim sektörü 1 milyar 655 milyon TL, enerji sektörü 935 milyon TL, tarım sektörü 402 milyon TL, sağlık sektörü 322 milyon TL ve turizm sektörü 37 milyon TL’dir.

2024 YILI YATIRIMLARI İKİNCİ TOPLANTIDA

2024 Yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yatırım programında yer alan ve detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerde alt projelerin seçimi ve ödenek tahsisleri yapıldıktan sonra il bazında yatırımlar netleşecektir. Bu nedenle 2024 yılı yatırımları, 4 Nisan 2024 tarihinde yapılacak ikinci İl Koordinasyon Kurulu toplantımızda değerlendirilecektir.

KOORDİNASYON SAĞLANMALIDIR

İl Koordinasyon Kurulunun temel amacı, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak bu hususlarda kurum ve kuruluşlar arasında etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır. Bu nedenle, söz alacak kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından özellikle iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususların dile getirilmesi, toplantının verimli geçmesi açısından önemlidir.

TEŞEKKÜR ETTİ

İlimizde yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İlimizin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi ve kalkınmasında katkı sunan ve çaba gösteren sizlere, bütün kamu ve özel sektör kurumlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2024 yılının ilimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.