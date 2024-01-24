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İzmit Belediyesi, Glütensiz Mutfak Atölyesi ile farkındalık yaratmayı sürdürüyor 

İzmit Belediyesi, Çölyak ve PKU hastası vatandaşlar için düzenlediği Glütensiz Mutfak Atölyesi etkinliğine bu ay da devam etti 

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İzmit Belediyesi, Glütensiz Mutfak Atölyesi ile farkındalık yaratmayı sürdürüyor  mask
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Hayatları boyunca özel bir beslenmeye tabii tutulan gruplara çeşitli glütensiz tarif ve önerilerde bulunabilmek adına yeni sezonda da çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü,  Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle Belsa Plaza B Blok Down Kafe’ de Glütensiz Mutfak Atölyesi çalışmalarını sürdürüyor. 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Atölye çalışmasında yer alan katılımcılar ve Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, özel beslenme hassasiyetine sahip gruplara yönelik çalışmaların görünürlüğünü destekleyen ve artmasına vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür etti. 

STANT AÇILDI

Down Kafe’de düzenlenen Glütensiz Mutfak Atölyesine Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci de katıldı. Ayrıca Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyelerinin ev yapımı glütensiz ürünlerinin bulunduğu bir stant açılarak dernek yararına bağış toplandı.
# yeni, Fatma Kaplan Hürriyet

24 Oca 2024 - 15:34 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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