Karayollarına dev bütçe

Kocaeli 1. İl Koordinasyon Kurul Toplantısı bugün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un başkanlığında Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 2023 yılında yapılan yatırımları ve bu yatırımlara ayrılan bütçeye dair değerlendirmede bulundu.

2023 YILINDA 2 MİLYAR 300 MİLYON TL’LİK HARCAMA KARAYOLLARINA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un ardından konuşan Karayolları Birinci Bölge Müdür Yardımcısı Arif Yıldız, “Kocaeli’de kurumumuzun 532 kilometre yol ağı bulunmaktadır. 532 km’nin 501 km’si Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır. 501 km’nin 202 km’si otoyol 227 km si devlet yolu 72 km si de il yoludur. Yollarımızın yüzde 74’ü bölünmüş yoldur. İl sınırları içerisinde 2023 yılındaki projelerimizin toplam proje bedeli 6 milyar 540 milyon TL’dir. Önceki yıllarda 1 milyar 600 Milyon TL’dir. 2023 yılında da toplamda 2 milyar 300 milyon TL’lik bir harcama yapılmıştır.

KAR VE BUZLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

2023 yılında toplam 5 adet projemiz devam etmekteydi. 2023 yılında rutin yaptığımız çalışmalar için toplamda 102 milyon TL’lik bir harcama yapılmıştır. Trafik güvenliği çalışmalar içi yaklaşık 63 milyon TL’lik harcama yapılmıştır. 2023- 2024 kar ve buzla mücadele çalışmalarımızda Sayın Valimizin başkanlığında 4 Ocak 2024 tarihinde toplantı gerçekleştirildi. 2024 yılında da geçen yılki gibi sizlerin desteğiyle başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Bizim Kocaeli ilimizdeki Kuzey Marmara otoyolu dahil 500 km yol ağımız bulunmaktadır. Bu 500 km de 3 adet bakım işletme şefliği, 1 adet şube şefliği, 1 adet bakım evi, Kuzey Marmara otoyolunda da 1 adet bakım işletme merkezi ve 1 adet tünel işletme merkezimizle tüm yollarımızı takip etmekteyiz.

13 BİN 690 TON TUZ KULLANDIK

Toplamda 500 km yol ağımız bulunmaktadır bu 500 km’yi 499 personelimiz 243 adet iş makinamızla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu sezon toplamda 36 bin 935 ton tuz depoladık. Geçen yıl kullandığımız tuz miktarı Kocaeli ilinde 13 bin 690 tondu. Bu da bu yıl 2 buçuk kat daha fazla daha emniyetli şekilde hazırlık yapmamıza neden oldu. TEM Otoyolu üzerinde 3 adet noktada devlet ve il yollarımızda 2 noktada bu tuzlarımızı depoladık. Mücadele şeklimizde acil geçiş noktalarıdır. Bir TIR makaslama yaptığı zaman ya da kavşak noktalarından önce ulaşmamız gereken noktalara bu acil geçiş noktalarından ulaşıyoruz. Ama bir TIR makas attığında bizim bu yoldan geçme şansımız düşüyor ve TIR’la mücadele ediyoruz. 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde zorunlu kış lastiği uygulaması mevcuttur. Kış şartlarına uygun lastikler ve donanımlı araçlar önemlidir” şeklinde konuştu.