İzmir'de korkunç cinayet! Zorla girdiği evde küçük kızı öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan E.'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi (12) ise öldürdü.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.
Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.
Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor.
Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adnan - Suriyeli ev basıp adam öldürüyor ama ülkede kimse ses çıkarmıyor. Cok harika bir ulke olduk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.