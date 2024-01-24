CHP'nin yeni adaylarını açıklanacağı tarih belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 622 belediye başkan adayını kamuoyuna açıkladıklarını bildirdi. Açıklanan adaylardan 13'ünün büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Zeybek, bunlardan 3'ünün kadın, 10'unun erkek olduğunu, kadın aday sayısının arttığını dile getirdi. Zeybek, açıkladıkları adayların 35'inin küçük olduğunu da belirtti. Bu ayrıntı partinin gençleşme çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
CHP'de 155 belediyenin 41'inde aday değişti. Zeybek, kalan 96 belediyeyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacaklarını ifade etti.
Zeybek'in açıklaması şöyle
"CHP tarafından yönetilen belediyelerin yüzde 61'i bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü PM toplantısında da açıklanmayan büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız."
Kaynak: karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.