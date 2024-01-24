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CHP'nin yeni adaylarını açıklanacağı tarih belli oldu

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, 155 belediyeden 41'inde adayın değiştiğini ifade ederek "Cuma günü PM toplantısında da açıklanmayan büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız." dedi.

CHP'nin yeni adaylarını açıklanacağı tarih belli oldu mask

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 622 belediye başkan adayını kamuoyuna açıkladıklarını bildirdi. Açıklanan adaylardan 13'ünün büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Zeybek, bunlardan 3'ünün kadın, 10'unun erkek olduğunu, kadın aday sayısının arttığını dile getirdi. Zeybek, açıkladıkları adayların 35'inin küçük olduğunu da belirtti. Bu ayrıntı partinin gençleşme çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

CHP'de 155 belediyenin 41'inde aday değişti. Zeybek, kalan 96 belediyeyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacaklarını ifade etti.

Zeybek'in açıklaması şöyle

"CHP tarafından yönetilen belediyelerin yüzde 61'i bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü PM toplantısında da açıklanmayan büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız."

Kaynak: karar

# ifade, aday, Kadın, chp

24 Oca 2024 - 16:17 - Asayiş

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