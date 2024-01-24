AKP İl Başkanlığı kongre merkezini kapattı! Adaylar ne zaman açıklanacak?

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AKP Kocaeli İl Başkanlığı 29 Ocak- 2 Şubat arasında Kocaeli Kongre Merkezi'ni kapattı. Bu tarihler arasında AKP'nin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım programı düzenlenecek. Adayların hangi tarihte tanıtılacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.