Eski pehlivan Salih Rıdvan Kara Çınarlı’ya aday

Yerel seçimler yaklaşırken muhtar adayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Nüfus bakımından Derince’nin en büyük ikinci mahallesi olan Çınarlı’da da büyük bir heyecan yaşanıyor. Çınarlı Mahallesi’nin sevilen isimlerinden 52 yaşındaki Salih Rıdvan Kara da doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için muhtar adaylığını kamuoyuna duyurdu.
AZALARI BİLE HAZIR
Bir dönem pehlivanlık yapan, spor camiasının da yakından tanıdığı bir isim olan Salih Rıdvan Kara, muhtarlığı geçim değil hizmet kapısı olarak gördüğünü söyledi. Seçim çalışmalarına başlayan, şimdiden Çınarlı’nın büyük bir kesimine ulaşan Salih Rıdvan Kara her gittiği yerde büyük ilgi görüyor. Kara; Nuri Topal, Serhat Öztürk, Kerim Özer, Yusuf Işık, Erkan Şener, Hüseyin Akbal, Ali Çetin ve Murat Polat’ı da azaları olarak belirledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.