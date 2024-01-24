Derince Belediyesi’nin kuruluşu olan Çenesuyu A.Ş. su fiyatlarına zam yaptı. 17 lira 50 kuruş olan 330 cc 12’li paket, yarım litre 12’li paket, 1,5 litre 6’lı paket su fiyatları 22 lira 50 kuruşa, 5 litre pet su fiyatı 35 liradan 45 liraya, 40 adet bardak su fiyatı 35 liradan 45 liraya yükseldi. En büyük zam oranı ise pompaya yansıdı. Pompadan 1 litresi için 1 liraya yapılan su dolumu fiyatı 1 lira 50 kuruşa çıktı.
- Ekonomi
Çenesuyu’na büyük zam!
Derince Belediyesi’ne ait Çenesuyu’na zam geldi. 17 lira 50 kuruş olan yarım litre 12’li paket ve 1,5 litre 6’lı paket su fiyatı 22 lira 50 kuruş oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hüseyin Gazi - Hey gidi eski günler. Kocaman bir kaşık vardı. Sapında çeşmeler. Bedava doldurulurdu. Hâlâ var mı bilmiyorum.
Hakan - Soyguncularrr
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.