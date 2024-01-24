Çenesuyu’na büyük zam!

Derince Belediyesi’nin kuruluşu olan Çenesuyu A.Ş. su fiyatlarına zam yaptı. 17 lira 50 kuruş olan 330 cc 12’li paket, yarım litre 12’li paket, 1,5 litre 6’lı paket su fiyatları 22 lira 50 kuruşa, 5 litre pet su fiyatı 35 liradan 45 liraya, 40 adet bardak su fiyatı 35 liradan 45 liraya yükseldi. En büyük zam oranı ise pompaya yansıdı. Pompadan 1 litresi için 1 liraya yapılan su dolumu fiyatı 1 lira 50 kuruşa çıktı.