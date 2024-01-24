- Yaşam

FOX TV'nin adı değişti: 'Now TV'

FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu. Gelişmeyi RTÜK Üyesi İlhan Taşcı duyurdu.

FOX TV'nin adı değişti: 'Now TV' mask

FOX TV logo değişikliğine gitti. Kanalın ismi de değişerek Now TV  oldu

RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.

Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.

İLHAN TAŞCI DUYURDU

Gelişmeyi, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.
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24 Oca 2024 - 17:38 - Yaşam

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