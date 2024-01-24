TÜİK'den enflasyon tartışmalarına ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.
Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.
Basın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz" sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Verileri Açıkla - Allah Allah verileri niye aciklamiyorsunuz o zaman?
Kullar Ali - Türkiye'yi kaldırdıkmı sen hiçsin ve bizde karşılığın yok..Seni gidi gizli prens seni...
Vatandaş - art niyetli mi, demiş bize???? asıl siz ard niyetlisiniz. siz, size verilen talimatla enfilasyonu daha düşük göstermeye çalışıyorsunuz. fiyatlar dörde katlandı, siz hala %64 küsür diyip bizi aldatmaya çalışıyorsunuz... bi de bize utanmadan ard niyetli diye hakaret ediyorsunuz....
Söz - Tüik kendi aklamaya çalışmasın gerçek enflasyonu değil talimatı enflasyonu açıklıyor
Yalanciniz Mumu - Ülkede çarşı pazar fiyatları GAYET MAKÛL ,bazı çekemeyen iç ve dış düşmanlar abartıyor. Dünya bizi örnek alıyor üç beş densiz basından televizyondan halka yalan haber yayıyorlar. Paramız çok değerli altınla yarışıyor. Ekonomistlerimiz gece gündüz bizler için çalışıyor..
Adnan - Bu kadar sacma bir aciklama duymadım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.