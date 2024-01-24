24 Oca 2024 - 18:05- Ekonomi G:

TÜİK'den enflasyon tartışmalarına ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı
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TÜİK'den enflasyon tartışmalarına ilişkin açıklama mask

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan  enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.

Basın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz" sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır."

# Enflasyon, tahmin, ifade, medya, türkiye, talep

24 Oca 2024 - 18:05 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

(6)
06

Verileri Açıkla - Allah Allah verileri niye aciklamiyorsunuz o zaman?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 20:44
05

Kullar Ali - Türkiye'yi kaldırdıkmı sen hiçsin ve bizde karşılığın yok..Seni gidi gizli prens seni...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 20:23
04

Vatandaş - art niyetli mi, demiş bize???? asıl siz ard niyetlisiniz. siz, size verilen talimatla enfilasyonu daha düşük göstermeye çalışıyorsunuz. fiyatlar dörde katlandı, siz hala %64 küsür diyip bizi aldatmaya çalışıyorsunuz... bi de bize utanmadan ard niyetli diye hakaret ediyorsunuz....

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 19:14
03

Söz - Tüik kendi aklamaya çalışmasın gerçek enflasyonu değil talimatı enflasyonu açıklıyor

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 18:36
02

Yalanciniz Mumu - Ülkede çarşı pazar fiyatları GAYET MAKÛL ,bazı çekemeyen iç ve dış düşmanlar abartıyor. Dünya bizi örnek alıyor üç beş densiz basından televizyondan halka yalan haber yayıyorlar. Paramız çok değerli altınla yarışıyor. Ekonomistlerimiz gece gündüz bizler için çalışıyor..

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 24 Ocak 18:32
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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