Kredi kartı borçları kontrolden çıkıyor!

Bu artış, yaklaşık 729 milyar liralık bir hacim artışını temsil ediyor. Bankacılar, hızlı artışa karşı tedbir alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor ve kredi kartlarına yönelik faiz, limit veya taksit sınırlamalarının beklendiğini belirtiyor.

Kredi kartıyla yapılan ödemeler yüzde 124 arttı

BDDK'nın aldığı kararlar arasında, bankaların kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamaması ve kredili hesap limitini artıramaması da bulunuyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlı ödemeler aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde büyüme oranı yüzde 124, banka kartlarıyla yüzde 78, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 128 olarak kaydedildi.

Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon adet olarak gerçekleşti. Toplam kart sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 397,2 milyon adede ulaştı.

Toplam tüketici kredileri artış oranı

Bireysel kredi kartı borçlarının hızlı büyümesine karşın toplam tüketici kredilerindeki artış oranı yüzde 37,73 ile enflasyonun altında kaldı. Bu dönemde ihtiyaç kredileri 992,5 milyar, konut kredileri 437,6 milyar ve taşıt kredileri 95,1 milyar liraya ulaştı. Bireysel borç bakiyesi yüzde 73,07 artışla 2 trilyon 717,7 milyar liraya çıkarak rekor bir seviyeye ulaştı.