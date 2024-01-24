Asgari ücrete gelen son zamla birlikte, işverene verilen destek artırılacak. Peki rakamlar neler? Ne kadar bir artış yapılacak? SGK Uzmanı Murat Bal bu soruya, “İşveren olarak prim ve bildirgelerinizi zamanında bildirdiğinizde bu destekten faydalanıyorsunuz. 2023 yılında günlük 16,66 lira üzerinden 499 liraydı. Bugün itibarıyla 700 liraya çıkarıldı. Günlük 23,33 lira seviyesine geldi” şeklinde yanıt verdi. Prim ödeme gün sayısıysa 450 güne indirilecek. Asgari ücret desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. “En önemli nokta burada bildirgelerin zamanında bildirilmiş olması. Prim bildirgelerinin zamanında verilmiş olması bu destekten yararlanmak için yeterli borcu olup olmadığına bakılmıyor.” İşverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu? 2024 asgari ücret desteği!
- Ekonomi
İşverene asgari ücret desteği ne kadar?
Asgari ücret desteğiyle ilgili artış yapılacak. İşverene asgari ücret desteği 500 TL’den 700 liraya çıkacak. Peki ayrıntılar neler? CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, SGK Uzmanı Murat Bal ile aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.