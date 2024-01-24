- Asayiş

Kocaeli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask

Gebze ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, D.A. idaresindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, S.T'nin kullandığı 28 ACR 380 plakalı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki 31 KDA 73 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yiğiter ve yanındaki Ö.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
# sağlık, kaza, kaldırıldı, trafik

24 Oca 2024 - 20:08 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.852.850 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL