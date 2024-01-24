Kocaeli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gebze ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, D.A. idaresindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, S.T'nin kullandığı 28 ACR 380 plakalı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki 31 KDA 73 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yiğiter ve yanındaki Ö.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.