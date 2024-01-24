Müge Anlı'nın programından sonra kaçan katil zanlısı cinayeti itiraf etti

Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen Zeynel Boyacı yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu.

PROGRAMDAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli Zeynel Boyacı (33) polis ekiplerince yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti.

Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

İKİNCİ CESET BULUNDU

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı.

Cinayet şüphelisinin aynı alanda gösterdiği başka bir noktada ise iş makinelerinin yaptığı kazı çalışmasında baldızı Z.E.A'ya (26) ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

KURBANIN AİLESİNİN YANINA OTURDU

22 Ocak Salı günü yayına, Ali'nin kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı gelmişti. Kumrucu'da çalıştığını, oradan ayrıldığı gün Ali ile görüştüğünü söyleyen Boyacı, ertesi gün Yalova'ya ablasının yanına gittiğini, oğluna ablasının baktığını ve o yüzden Yalova'ya eşiyle gittiğini ifade etmişti.

Ali'nin kuzeni de yayına bağlanan isimlerden biriydi. Ali kaybolduktan sonra Zeynel'in bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ve giydiği ceketin Ali'nin ceketi olduğunu söylemişti.

Boyacı, programa katıldıktan sonra kaldığı otelden kaçmış, Yalova'ya feribotla giderken polis tarafından yakalanmıştı.