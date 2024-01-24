Dul ve yetim maaşı bir kez daha zamlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadına ve yetim kalan çocuklara geçimlerini sağlayabilmeleri için dul ve yetim maaşı veriliyor. Dul maaşı, vefat eden sigortalının çocuğu yoksa maaşın yüzde 75’ini, çocuğu var ise yüzde 50'si olarak veriliyor.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor. Emekli maaşına yapılan yüzde 5'lik zam ardından dul ve yetim maaşı da yüzde 49.2'da arttı.

DUL VE YETİM MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Dul ve yetim maaşı hesaplanırken hak sahipleri belirli oranlarda maaş alabilmektedir. Bu oranlar;

- Vefat eden sigortalı kişinin eşi maaşının %50’sini,

- Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa eşi maaşının %75’ini

- Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğu yüzde %25’ni

- Vefat eden sigortalının birden fazla çocuğu varsa, çocukları maaşının %25’ni

- Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda çocuğa %50 oranında maaş bağlanmaktadır.

Kaynak: SÖZCÜ