Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik için yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
2024 YILI YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY VE ER CELP-SEVK TAKVİMİ
Sınıflandırma dönemi:
Şubat 2024: 08 Şubat 2024
Mayıs 2024: 16 Mayıs 2024
Ağustos 2024: 22 Ağustos 2024
Kasım 2024: 14 Kasım 2024
Sevk tarihleri:
Yedek subay/yedek astsubay: 08 Şubat 2024
Er: 8 Şubat 2024, 07 Mart 2024, 18 Nisan 2024
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Sevk Tarihleri
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.