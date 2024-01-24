Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik için yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

2024 YILI YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY VE ER CELP-SEVK TAKVİMİ

Sınıflandırma dönemi:

Şubat 2024: 08 Şubat 2024

Mayıs 2024: 16 Mayıs 2024

Ağustos 2024: 22 Ağustos 2024

Kasım 2024: 14 Kasım 2024

Sevk tarihleri:

Yedek subay/yedek astsubay: 08 Şubat 2024

Er: 8 Şubat 2024, 07 Mart 2024, 18 Nisan 2024

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Sevk Tarihleri

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Kaynak: SÖZCÜ