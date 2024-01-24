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REKTÖR CANTÜRK'TEN KOCAELİSPOR'A ZİYARET!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Nuh Zafer Cantürk, Altay maçı öncesi Körfez Brunga Tesislerinde Kocaelispor'u ziyaret etti.

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REKTÖR CANTÜRK'TEN KOCAELİSPOR'A ZİYARET! mask
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Kocaelispor'u ziyaret eden Cantürk, "Altay maçı öncesi Kocaelisporumuzu Körfez Burunga Tesislerinde ziyaret ettik. Süper Lig hedefiyle emin adımlarla yoluna devam eden futbolcularımıza, Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile Başkanımız Engin Koyun’a başarı dileklerimiz ilettik." dedi
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24 Oca 2024 - 21:03 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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