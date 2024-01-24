REKTÖR CANTÜRK'TEN KOCAELİSPOR'A ZİYARET!

Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor'u ziyaret eden Cantürk, "Altay maçı öncesi Kocaelisporumuzu Körfez Burunga Tesislerinde ziyaret ettik. Süper Lig hedefiyle emin adımlarla yoluna devam eden futbolcularımıza, Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile Başkanımız Engin Koyun’a başarı dileklerimiz ilettik." dedi