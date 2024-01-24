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Kızartma yağları 81 ilde denetlenecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hızlı gıda üreten ve toplu tüketim yerlerinde kullanılan kızartma yağlarına odaklanarak, tüm illerde 10 gün boyunca denetimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kızartma yağları 81 ilde denetlenecek! mask

Gizem Kurtul'un haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı bir açıklama yaparak, Bakanlık olarak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamanın temel görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Rutin denetimlerin yanı sıra sektörel bazlı gıda denetimleri yapıldığını vurgulayan Yumaklı, tarladan sofraya kadar olan süreçte gıdanın her aşamasını kontrol altında tutarak güvenilir gıdayı vatandaşlara sunma çabası içinde olduklarını ifade etti.

7 bin 500 kontrol görevlisiyle denetim yapılacak

Yumaklı, özellikle fast food tarzında hızlı gıda üreten ve toplu tüketim sağlayan işletmelerde olası riskleri bertaraf etmek amacıyla kızartmada kullanılan yağlara yönelik denetimlere vurgu yaptı. 81 ilde gerçekleştirilecek denetimlerde, 7 bin 500 kontrol görevlisinin katılımıyla kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağların polar madde, asit sayısı ve sıcaklık gibi unsurlara dikkatlice inceleneceğini belirtti.

Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak

Tüketicilerin sağlığını en üst düzeyde korumak için güvenilir olmayan gıda sunanlara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yumaklı, bu konuda gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin sadece belirli bir dönemle sınırlı olmayacağını, sürekli bir şekilde devam edeceğini söyleyen Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak adına alınan önlemlerin önemine dikkat çekti. Olumsuz durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaktan çekinmemelerini ve bu konuda duyarlılık göstermelerini istedi. Ayrıca işletmeler ve vatandaşlar arasında atık yağların çevreye vereceği zararı düşünerek geri dönüşüme kazandırılması konusunda hatırlatmada bulundu.

Kaynak: PARA DURUMU

# Denetim, kızartma yağı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dikkat, ifade

24 Oca 2024 - 22:08 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

İzmitlii - Kızarmış yağları denetleyeceğinize fiyatlarını denetleyin vatandaşa daha hayırlı olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 22:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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