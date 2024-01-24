Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak düzenli doğal gaz tüketim desteği başvurularının e-Devlet üzerinden devam ettiğini belirtti. Göktaş, destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Nasıl başvurulur?

Başvuruların onaylanmasının ardından hak sahiplerinin PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceğini vurgulayan Göktaş, ön ödemeli sayaç kullananların destek miktarının kartlarına yansıtılacağını bildirdi. Düzenli doğal gaz tüketim destek programına geçilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahiplerinin her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten Göktaş, "Vatandaşlarımız, ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz ederek, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecekler" dedi.

Göktaş, ısıl harita temel alınarak belirlenen düzenli doğal gaz tüketim desteğinde hanelere yıllık 1500 ile 3 bin 500 lira arasında ödeme yapıldığını ifade etti. "Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira ödeme yapılacak" bilgisini paylaşan Göktaş, ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabileceğini hatırlatarak, "Doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Destekten kimler faydalanabiliyor?

Destekten faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvurması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ikamet adresinde doğal gaz aboneliği bulunması, ve faturasının mesken abone grubuna ait olduğuna ilişkin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

Kaynak: PARA DURUMU