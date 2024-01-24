Kocaeli amatör futbol liglerinde heyecan doruktaydı!

U12
Trakyaspor 1
Mutlukent Spor 6
U12
Gebze Balkanspor 1
Fener 41 Gücüspor 5
U12
Darıca Gençlerbirliği Spor 6
Gebze Birlik spor 1
Arapçeşmespor 0
Çayırova Belediye Eğitim Spor 1
U 12
İhsaniyespor 4
Harb iş 1
Hisareynspor 0
G.Çiftlikspor 1
G.Karadeniz 5
Yazlıkspor 0
Sekadoğan 1
G.Asarköy 0
Gölcükspor 3
Osmanlı 41 1
U12
Gebze spor 4
Gebze Tayfun Spor 0
U 12
Çayırova Fatih Spor..1
Çerkeşli Spor..0
Çayırova Spor.. 1
Yenikent Korupark Spor..6
Spor Eğt. Atl Spor..
Gebze Balçıkköy Spor..
Spor Eğt. Atl sporun maç saatinde sahada olmamasından dolayı hakem tarafından tatil edilmiştir.
U18 klasman
Malta spor 9
Kocaeli 61 fk 2
U 18
Başiskele Bırlik spor 7
İzmit 41 fk 3
U18 ELİT C
Çayırova Belediye Eğitim Spor : 2
Darıca Birlik Spor: 3
S LİG
Harb iş spor. 3
Bağdat Spor. 1
S.AMATÖR A
DİLOVASI BLD.SPOR:4
KARTEPE SUADIYE SPOR:3
Süper amatör
Başiskele doğantepe spor 2
Eşmespor 2
U12
Uzuntarlaspor 1
B.Derbentspor 5
Kartepe Bld.spor 0
Arslanbey Gb.spor 2
Maşukiyespor 2
Ard.Org.San.spor 4
Köseköy Ateşspor 0
Sarimeşe Bld.spor 8
U18
K.Nusretiyespor 2
İzmit Yenimahalle spor 3
U. 18 Klasman
Çamlıtepe Spor. 2
Çayirtepe spor. 2
S. Amatör
K. Güneş spor 1
Beylikbağı spor 2
Sağlık yok
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.