24 Oca 2024 - 22:31- Spor G:

Kocaeli amatör futbol liglerinde heyecan doruktaydı!

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Kocaeli amatör futbol liglerinde heyecan doruktaydı! mask

U12

Trakyaspor 1

Mutlukent Spor 6

U12

Gebze Balkanspor 1

Fener 41 Gücüspor 5

U12

Darıca Gençlerbirliği Spor 6
Gebze Birlik spor 1

Arapçeşmespor 0
Çayırova Belediye Eğitim Spor 1

U 12

İhsaniyespor 4
Harb iş 1

Hisareynspor 0
G.Çiftlikspor 1

G.Karadeniz 5
Yazlıkspor 0

Sekadoğan 1
G.Asarköy 0

Gölcükspor 3
Osmanlı 41 1

U12
Gebze spor 4
Gebze Tayfun Spor 0

U 12
Çayırova Fatih Spor..1
Çerkeşli Spor..0

Çayırova Spor.. 1
Yenikent Korupark Spor..6

Spor Eğt. Atl Spor..
Gebze Balçıkköy Spor..

Spor Eğt. Atl sporun maç saatinde sahada olmamasından dolayı hakem tarafından tatil edilmiştir.

U18 klasman
Malta spor 9
Kocaeli 61 fk 2

U 18
Başiskele Bırlik spor 7
İzmit 41 fk 3

U18 ELİT C
Çayırova Belediye Eğitim Spor : 2
Darıca Birlik Spor: 3

S LİG
Harb iş spor. 3
Bağdat Spor. 1

S.AMATÖR A
DİLOVASI BLD.SPOR:4
KARTEPE SUADIYE SPOR:3

Süper amatör

Başiskele doğantepe spor 2
Eşmespor 2

U12

Uzuntarlaspor 1
B.Derbentspor 5

Kartepe Bld.spor 0
Arslanbey Gb.spor 2

Maşukiyespor 2
Ard.Org.San.spor 4

Köseköy Ateşspor 0
Sarimeşe Bld.spor 8

U18

K.Nusretiyespor 2
İzmit Yenimahalle spor 3

U. 18 Klasman

Çamlıtepe Spor. 2
Çayirtepe spor. 2

S. Amatör
K. Güneş spor 1
Beylikbağı spor 2
Sağlık yok

# sağlık, Kartepe, eğitim

24 Oca 2024 - 22:31 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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