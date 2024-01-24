Çorlu tren faciası davasında 18. duruşma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen, yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin ise yaralandığı tren faciasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın 18'inci duruşması başladı.

Kazada kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğünde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'9 GÖREVLİYE DAHA DAVA AÇILDI'

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava sürerken, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Savcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesiminin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkili olduğunu değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından savcılık, kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında da 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

BAKIM MÜDÜRÜ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Haklarında kamu davası açılan TCDD görevlileri, olay tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan, bölge müdürlüğünde bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı L.M., TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, üstyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı L.K., altyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı N.A., yol kontrolörü olarak görev yapan B.O., inşaat mühendisi T.B.Ö., mühendis olarak görev yapan D.P. ve K.B.'nin de yargılanmasına başlandı.

Bir önceki duruşmada, Mümin Karasu hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı verildi. Karasu, 10 Ekim 2022'de adliyeye gidip teslim olduktan sonra tutuklandı. Avukatlarının itirazıyla Karasu, 24 Aralık 2022'de yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

'TCDD BİRİMLERİ ASLİ KUSURLU BULUNDU'

Davada, oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporu mahkemeye sunuldu. Raporun ulaştırma ve yapı mühendisliği bölümünde kaza nedenleri, 'Kaza yerindeki menfezin hidrolik ve kanat duvarları açısından yetersizliği. Balast tabakası altındaki koruma tabakasının yetersizliği. Balast tutucu duvarların eksikliği. Hat üstyapısının yürüyerek gözleme olanak tanıyacak kadar geniş olmaması. Dolgu şevi boyunca gelişmiş olan yabani bitkilerin şevi zayıflatması. Ray kırığı konusunda uyarıda bulunacak elektronik sistem eksikliği' olarak sıralandı.

Raporda, "TCDD Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Merkez ve 1'inci Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile altyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığı ve Yol ve Geçit Kontrol Memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığının asli kusurlu oldukları görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'HAVA DURUMU TAKİP EDİLSEYDİ, ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ'

Geçen 17'nci duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın tutuklanmalarını talep etti. Mütalaada, "Sanıklar Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın kaza tarihindeki bulunduğu türev ve sorumlulukları bakımından 30/05/2018 tarihli yazıyı düzenleyip imzaladığından ve alt birimler tarafından bu yazının gereğinin yapılıp yapılmadığını, gereğinin ne şekilde yapıldığının denetleme görevi bulunduklarından yaz mevsimi geneli için gerçekleşmesi öngörülen ve kaza günü özelinde hava durumu takip edilseydi öngörülebilir olan ray altındaki boşalmanın/akmanın, hava şartlarından kaynaklı hat bozulmanın ve neticesinde meydana gelen kaza ile yaralanma ve ölüm neticelerini öngördüğü" ifade edildi.

Sanıkların TCK 22/3 uyarınca bilinçli taksitle hareket ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerinin söylendiği mütaalaada, Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep ederek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olması dikkate alınarak, tutuklanmalarını istedi.

Mütalaada, diğer sanıklar, Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parla, Kubilay Haşkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ve Tevfik Baran Önder'in ise Mümin Karasu tarafından 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'ne e-imzalı gönderilen yazının muhatapları olmadıkları, yazıda bahsedilen yaz mevsimine ilişkin olumsuz hava koşullarında alınması gereken tedbirlere dair yetki, görev ve sorumluluklarının bulunmadığı, ayrıca suça konu kazayı ve neticesini öngördüklerine dair delil bulunmadığı ve bu nedenle haklarında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi.

Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı bugüne erteledi.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18'inci duruşma öncesinde kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı yaralılar, duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü.

'ADALET BUGÜN BİZE GÜLECEK Mİ?'

Kazada kızı Bihter Bilgin ile kız kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ile 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, aileler adına konuştu. Davada TCDD'nin üst düzey yöneticilerinin de yargılanmasını isteyen Bilgin, "Bizler sanık koltuğunda görmek istediğimiz İsa Apaydın, özel şirketinde TCDD'den aldığı özel ihalelerle ihale rekoruna koşmaktadır. Biz onu sanık koltuğunda beklerken ihale rekortmeni olma yolunda. Tüm sorumlular ve katliama sebep olan nedenler ve eksiklikler ortaya çıkmasına rağmen TCDD Genel Müdürü seviyesine hiçbir zaman çıkarılmamış ve mahkeme bu tutumunda ısrar etmiştir. Tüm sorumluların yargılanması için yapılan tüm başvurular hep reddedilmiştir. Üst düzey hiçbir zaman ulaşılmamıştır, hep korunmuştur, mevcut sanıkları 1 gün bile TCDD ile iş bağlantıları hiçbir şekilde sonlandırılmamıştır, hatta terfi almışlardır. Adalet bize bugün gülecek mi? Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Yoklama ile başlayan duruşmada, görüntü ve ses kaydı yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Avukatların, soruşturmanın genişletilmesi için yeniden bilirkişi incelemesi yapılması talebi reddedildi. Duruşma sürüyor.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar okudu. Ardından katılanlar beyanda bulundu.

AYSUN KÖSE: ÖLEN ÇOCUKLARIN HESABINI KİM VERECEK

Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Sena Köse'nin annesi katılan Aysun Köse, "Burada elimizde olan sanıkların en üst cezayı almalarını istiyorum. Bu insanlar cezalarını çekerken o dokunamadığımız insanlar tekrar aynı kararlar doğrultusunda devam ettiğinde bu ölen çocukların hesabını kim verecek. Benim kızım bir daha dünyaya gelmeyecek, ben onun acısıyla ölene kadar yaşayacağım. Daha üst makamlar için de bir şeyler yapılmasını istiyorum sizden. Aynı ihmaller yapılmaya devam ettikçe daha çok can yanmaya devam edecek. Ama diyorsanız ki bize verilen kota bu kadar, benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmamıştır" dedi .

Cabbar Laçin, "6 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Benim kızım rahmetli olduktan sonra hasta oldum. bir tek şey söylemek istiyorum, bir otobüs kaza yaptığı zaman şoförü getirip sorguluyorlar. Ben bu davada bir makinistin duruşmaya geldiğini görmedim. Ben gereken en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum.

MISRA ÖZ: SİZE NE ANLATIRSAK ANLATALIM, HÜKMÜNÜZ BELLİ

Mısra Öz, "Sayın heyet ben 6 yıldır oğlumun acısını yaşıyorum. Özlemiyle kahroluyorum. Sizlerin de oğlu olabilirdi. Biz hukuk çerçevesinde sizi hep anlamaya çalıştık. Ama siz ne yazık ki elinizi vicdanınıza koyarak anlamaya çalışmadınız. Vereceğiniz kararlarla bizim içimiz soğumaz çünkü buraya tanık olarak bile getiremediğiniz İsa Apaydın ve Ali İhsan Uygun, ihalelerini almaya devam ettiler. Çok bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz. Biz size ne anlatırsak anlatalım sizin hükmünüz belli. Biz madem üst yönetimdeki kişileri burada göremedik, buradaki sanıkların, 'Olası kast' suçundan ceza alıp cezaevine gitmelerini istiyoruz. Yoksa siz bu insanların kamuda çalışmalarına vesile olmuş olacaksınız.

'O GENEL MÜDÜRÜN ALDIĞI PARAYA KAN BULAŞTI'

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'ın dedesi de “Burada yakasına yapışmak istiyorum. Genel müdürün buraya gelmesini talep ediyorum. Ben ayakta duramıyorum. O genel müdürün aldığı paralara kan bulaştı. En ağır cezaları almalarını talep ediyorum" diye konuştu.

ZELİHA BİLGİN: BEN EVLADIMI BİRİLERİ İŞİNİ YAPAMADIĞI İÇİN ÖLSÜN DİYE BÜYÜTMEDİM

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından Zeliha Bilgin, "Bu işini bilmezlerin burada gözümün önünde kelepçe vurularak götürülmesin istiyorum ben. Ben bir gece 1 morgda 4 cenazemi gördüm. 1 saat önce görüşürüz demişlerdi. Yeğenim aylarca yoğun bakımda kaldı, annesinin öldüğünü 2 ay sonra öğrendi. Bizi anladığınızı düşünüyorum. Ben evladımı birileri işini yapamadığı için ölsün diye büyütmedim. Tek talebim bunların benim gözümün önünde kelepçeyle alıp götürülmesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR