Gabonlu Dina Davası yine ertelendi: Mahkemede 'ırkçılık' tartışması

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olan 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın, duruşması başladı. Duruşma salonuna izleyicilerin tamamı alınmazken, Mahkeme Heyeti Başkanı'nın 'Dina İçin Feminist'lere "Niye bu kadar kalabalık geliyorsunuz, ne oluyor kalabalık gelince" diyerek duruşmaya başladığı öğrenildi.

DİNA'NIN ANNESİ: IRKÇILIK GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, davada maktul Dina'nın babası ve annesinin katılan sıfatıyla dinleniyor. Babası, "Kızım tehditler aldı. Genç yaşta Türkiye'ye geldi ve katledildi" dedi.

Annesi ise, "Şikayetçiyim. Gabon saatiyle 20:12'de görüştük ancak çok görüşme fırsatımız olmadı. Sabaha kadar aradım ancak haber alamadım. Cuma günü ağlayarak beni aradı. PTT'ye kargo için ikinci kez gitmişti. Telefonu geri almak istiyorsa onlarla yatması gerektiğini söylemişler. Sakarya'ya gitmek istemesinin nedeni kendini tehlikede hissetmesiydi. Irkçılık gördüğünü söylüyordu. Dina'yı kaybettim onu bir daha göremeyeceğim. Gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum. O apartmanın bodrumunda ne oldu? Naaşını almaya geldiğimizde adli tıp ile birlikte geldik. Dina'nın o bodrum katında bağırdığını görmüşler. Kim onu zorla tuttu?" açıklamasını yaptı.

Avukatların, hakimin PTT çalışanlarının tacizinin anlatıldığı kısmı zapta geçmemesi üzerine olaya müdahale ettiği vurgulandı.

FEMİNİST AVUKATLAR: ERKEK YARGI ERKEKLERDEN YANA TUTUM ALIYOR

Feminist Avukatlar'ın dava hakkında aktarımları ise şöyle:

"Dina için Feministler adına söz aldık. Dosyadaki belgelerden ve beyanlardan dinanın siyahi göçmen bir kadın olduğu ayrımcılığa uğradığını görüyoruz. Dinanın ölmekten korktuğunu görüyoruz. Hakim 'Madem öyle aynı gün Gabonlu öğrencilerin kongresinde ne işi vardı?' Hakimi yorum yapmaması konusunda uyararak taraf olmadığını hatırlattık. Erkek yargının erkeklerden yana tutum aldığının açık örneklerini bu yargılamada da görüyoruz. Dina'nın öldüğü gün bodrumda yaşadıklarını, çığlıklarının duyulduğunu, kopmuş saçlarının bulunduğunu, buradan koşarak çıplak ayakla kaçtığı, tanık anlatımlarını özetleyerek yeniden keşif talebinde bulunduk. Ayrıca Filyos çayında yapılacak keşif için gün tayini talep ettik. Gabonlu tanıkların istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz. Soruşturma aşamasında dinlenen, sanık Dursun Acar'ın arabasından Dina'nın kaçarak indiğini, sanığın peşinden hareket ettiğini gören tanığın duruşmada dinlenmesini talep ediyoruz. Dina'nın adli emanette olduğu söylenen günlüğünün bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep ediyoruz. Hakkında takipsizlik kararı verilen iki kişinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Diğer tanıkların bu iki kişiyi teşhis ettiğini, tarif edilen arabayla aynı arabaya sahip oldukları dosyada sabittir.

'SANIĞIN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ'

Dinanın apartmanının fotoğrafını çeken, aşağı çağıran, HTS kayıtlarında olay saatinde orada bulunan bu kişilerin görgüye dayalı bilgileri bulunduğu açıktır. Sanık Dursun Acar hakkında beyanda bulunuyoruz. Sanığın tüm ifadeleri birbiriyle çelişkilidir. Dina Türkçe bilmiyor, hastane tercihi yapması, "anne beni dövdü" demesi, telefonunu istemesi, arama yapması mümkün değil. Sanık soyut inkarla her yeni delille ifadesini değiştirmiştir. Kamera görüntüleri sonucu tekrar ifadesi alınana dek Filyos çayına tali yoldan girdiğini inkar etmiştir. Neticede "yardım etmek maksadıyla" Dina'nın peşinden gittiğini söylemiştir. Heyet başkanı hakim "Türkiye'de ırkçılık yok. Öyle ırkçılık olsa on bin tane öğrenci burada olmaz. Burada medyaya malzeme çıkarmayın." "Annesi niye kızını buradan almamış o zaman?" Heyet üyesi diğer hakim: "Karabüklüleri itham ediyorsunuz." Sanık söz aldı sadece yardım etmek için Dina'yı aracına aldığını ve takip ettiğini iddia ediyor, "Suçum olmadan basının etkisiyle cezaevine girdim. Bunu hak etmedim." Sanık avukatları Türkiye'de ırkçılık olmadığı konusunda mahkemeyle hemfikir. Sanık avukatları Burada yaşadığımız için ırkçılık olduğunu kabul edemeyiz, eğer fuhuşa zorlama varsa Türkler değil Gabonlular yapmıştır şeklinde beyanda bulunuyor."

29 NİSAN'A ERTELENDİ

Savcılığın Sanık Dursun Acar'ın tutukluluk halinin devamını talep ettiği ve mahkemenin de bu yönde karar verdiği açıklandı. Davanın bir sonraki duruşması 29 Nisan'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ülkesi Gabon'dan Karabük'e üniversite okumaya gelen 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, 26 Mart 2023 tarihinde Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda ölü bulunmuştu.

Dina'nın öldürülmeden önce annesine Karabük’ten gitmek istediğini söyleyen ses kayıtları bulunmuş, bu kayıtlarda erkek şiddetine ve ırkçı şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Otopsi raporunda ise uyuşturucu madde almadığı, boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de cinsel saldırı izine rastlanılmadığı yazılmıştı.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Dina'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 3’ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar ise tutuklanmıştı.

Ayrıca dosyadaki sanık Dursun Acar haricindeki 7 isim hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Genç kızın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Dursun Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismara teşebbüs' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, ilk duruşması 8 Kasım'da görülmüştü.

Kaynak: KARAR