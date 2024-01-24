Genç kaleci Eren Karataş, Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, Altay’dan 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Eren, “Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Erdem Özkan: “Eren, gelecek vadeden yetenekli bir kaleci”
Eren Karataş’ın transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, “Eren Karataş, yeteneklerine güvendiğimiz ve gelecek vadeden bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok daha iyi yerlere gelecektir. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Eren kardeşimize hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Eren Karataş kimdir?
Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Eren Karataş, 27 Temmuz 2001 tarihinde İzmir’de doğdu. Futbola Altay altyapısında başlayan genç kaleci yine Altay’da profesyonel kariyerine adım attı. 2021-2022 sezonunu Bergama Belediyespor’da kiralık olarak geçiren Eren Karataş, burada sergilediği performansla 2022-2023 sezonunda Altay’a döndü. İzmir ekibiyle iki sezondur Trendyol 1. Lig’de mücadele eden genç file bekçisi, kariyerinde 38 resmi maçta forma giydi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.