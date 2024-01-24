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Çorum FK'den orta sahaya takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, orta saha oyuncusu Hakan Barış'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

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Çorum FK'den orta sahaya takviye mask

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Iğdırspor'da forma giyen 30 yaşındaki Hakan Barış ile anlaşmaya varıldığı, orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hakan Barış, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK ve Iğdır FK formaları giydi.

24 Oca 2024 - 23:32 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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