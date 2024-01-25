Sıcak çay kanser yapar mı?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu'da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine 4 akademisyen ile çalışma başlattı. 25 yıl boyunca yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ile 720 kadının verileri incelendi.

Çalışmada bu hastaların yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği tespit edildi.

"3-4 DAKİKA BEKLETELİM"

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, çayın çeşitli faydalarının yanı sıra vücuda bazı zararlarının da olduğunu belirterek,şöyle konuştu:

"Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim."

"Çalışmamızda özellikle Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan olmak üzere çevre illerde daha çok görülen yemek borusu kanserinin en önemli sebebinin sıcak çay tüketimi olduğu ortaya çıktı."

"Günde 1 litreden daha az 7-8 bardak çay içen ile daha fazla içenleri karşılaştırdık ve günde 15-20 bardak çay içen gruptakilerde de yemek borusu kanserlerinin yüksek oranda görüldüğünü de tespit ettik."

Eroğlu, ABD ve Avrupa'da yemek borusu kanserlerinin en önemli sebebinin obezite ve reflü, Türkiye'de ise özelikle Doğu Anadolu'da sıcak çay ve beslenme alışkanlıkları olduğunu belirtti.

Çalışmanın sonuçları, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlandı.