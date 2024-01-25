Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi!

Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Politika faizi yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

Karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak. Sıkılaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA! BEKLENTİLER NE? FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: "TCMB daha önceki açıklamalarında faiz artırım sürecinin sonuna gelindiğini ifade etmişti.

Bu nedenle 250 baz puanlık son bir faiz artırımı yapılabilir. Piyasa beklentisi de bu şekildedir. Ancak ocak ayında enflasyonun baz etkisiyle 3 puan kadar düşme ihtimalinin olması TCMB’nin elini güçlendirmektedir.

Eğer son artırım hakkını gelecekte kullanmayı düşünürse şimdilik pas geçme ihtimali de var. 250 baz puan faiz artırımı borsa için sürpriz sayılmayacağı için fazla bir olumsuz etki yaratmaz.

Ancak yerel seçime yaklaşıldıkça borsaya gelebilecek satışlara karşı da dikkatli olmak lazım. Pas geçmesi biraz daha sürpriz olarak algılanabilir. O zaman yukarı yönde bir tepki verme potansiyeli artar."