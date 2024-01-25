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Nurettin Kolaylı’nın acı günü

Nurettin Kolaylı’nın annesi Nazmiye Kolaylı (88) hayatını kaybetti.

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Nurettin Kolaylı’nın acı günü mask

Nurettin Kolaylı’nın 88 yaşındaki annesi Nazmiye Kolaylı, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (25 Ocak 2024 Perşembe) Turgut Mahallesi Murat Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
# Nurettin Kolaylı, vefat, Annesi, 2024

25 Oca 2024 - 09:40 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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