25 Oca 2024 - 09:43 - Siyaset

Saadet adaylarını açıklıyor

Saadet Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri için Kocaeli'de şu ana kadar yalnızca Başiskele adayı Zafer Mutlu’yu açıklamıştı. Bugün yapılacak il divan toplantısında kesinleşen diğer ilçeler de duyurulacak