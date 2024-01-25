Saadet Partisi’nin aday tanıtımı yapacağı il divan toplantısı bugün saat 19.30’da İzmit Dernekler Yerleşkesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
- Siyaset
Saadet adaylarını açıklıyor
Saadet Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri için Kocaeli'de şu ana kadar yalnızca Başiskele adayı Zafer Mutlu’yu açıklamıştı. Bugün yapılacak il divan toplantısında kesinleşen diğer ilçeler de duyurulacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.